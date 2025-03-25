¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > Æü¶ä¤¬½°±¡ºâÀ¯¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤ÇÈ¾´üÊó¹ð¡¢¤¢¤¹¸áÁ°£¹»þ¤«¤é¡¡¿¢ÅÄÆü¶äÁí¡Ä Æü¶ä¤¬½°±¡ºâÀ¯¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤ÇÈ¾´üÊó¹ð¡¢¤¢¤¹¸áÁ°£¹»þ¤«¤é¡¡¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ½ÐÀÊ¤Ø Æü¶ä¤¬½°±¡ºâÀ¯¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤ÇÈ¾´üÊó¹ð¡¢¤¢¤¹¸áÁ°£¹»þ¤«¤é¡¡¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ½ÐÀÊ¤Ø 2025Ç¯3·î25Æü 16»þ52Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© Æü¶ä¤¬½°±¡ºâÀ¯¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤ÇÈ¾´üÊó¹ð¡¢¤¢¤¹¸áÁ°£¹»þ¤«¤é¡¡¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ½ÐÀÊ¤Ø ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û ¹ëºâÌ³Áê¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï·ÐºÑ¤Ë¡ÖÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¡×±Æ¶ÁµÚ¤Ü¤¹¡¡¤¤ç¤¦Í½»»°ÆÈ¯É½¤Ø ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û