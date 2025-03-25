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Paralysed man stands again after receiving ¡Æreprogrammed¡Ç stem cells
Breakthrough as paralyzed man walks again after single injection of new treatment | Daily Mail Online
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14531869/paralyzed-man-walks-stem-cell-injection-treatment.html
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