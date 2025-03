ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年3月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『NHKいないいないばあっ!』グッズを紹介します!

セガプライズ『NHKいないいないばあっ!』グッズ

投入時期:2025年3月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで人気の乳幼児向け番組『いないいないばあっ!』から、「ワンワン」や「ぽぅぽ」たちのグッズが登場!

「ワンワン」と「ぽぅぽ」のLサイズぬいぐるみと、「ぽぅぽ」&「まぁる」のぬいぐるみがラインナップされます。

NHKいないいないばあっ! ぽぅぽのLぬいぐるみ 〜すやすや〜

投入時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約28×13×27cm

種類:全1種(ぽぅぽ)

すやすや眠っている「ぽぅぽ」のぬいぐるみが再登場。

気持ちよさそうに眠っている表情に癒やされます☆

NHKいないいないばあっ! ワンワンのLぬいぐるみ すやすや

投入時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約23×25×28cm

種類:全1種(ワンワン)

すやすや眠っている「ワンワン」のぬいぐるみが再登場。

いっしょに眠りたくなるかわいらしさです☆

NHKいないいないばあっ! ぽぅぽ&まぁるのぬいぐるみ

投入時期:2025年3月27日より順次

サイズ:全長約11×9×18cm

種類:全4種(ぽぅぽ(ノーマル)、まぁる(ノーマル)、ぽぅぽ(にっこり)、まぁる(にっこり))

「まぁる」と「ぽぅぽ」のにっこり笑顔がかわいらしいぬいぐるみ。

いっしょに遊びたくなる、元気がもらえる表情の「ぽぅぽ」と「まぁる」です☆

子どもたちに人気の「ワンワン」や「ぽぅぽ」「まぁる」の愛らしいぬいぐるみ。

2025年3月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ『NHKいないいないばあっ!』グッズの紹介でした☆

