IOC²ñÄ¹Áª¤ËÍîÁª¤·¤¿ÅÏÊÕ¼éÀ®»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¶ÃØ³¤ÎÇÔ°ø¡×¡Ä½÷À¤Î°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ë¡Ô¶þÉþ¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊI§°C¡Ë²ñÄ¹Áª¡Ê20Æü=¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥³¥¹¥¿¥Ê¥Ð¥ê¥Î¡Ë¤ÇÍîÁª¤·¤¿¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤ÎÅÏÊÕ¼éÀ®»á¡Ê66¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¡£Î©¸õÊä¼Ô7¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢4°Ì¤ÎÆÀÉ¼¿ô¡Ê4¡Ë¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤ÎI§°C²ñÄ¹½¢Ç¤¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµÇ°¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ú²ñÄ¹Áª¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥§¥¹¥È´°Á´ºÎÅÀ¡Û»Ë¾å½é¤Î½÷À¡õ¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È²ñÄ¹¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¡ÄÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤¹·àÅª¾¡Íø¤ÎÍ×°ø¤Èº£¸å
¡¡º£¸å¤ÏI§°C°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤Î½÷À²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥«¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¡Ê41=¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ»á¤¬¥®¥ê¥·¥ã¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ëµ¡Æâ¤Ç¼«¤éºîÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤ÎºÇÂç¤Î¾¡°ø¤Ï½÷ÀÉ¼¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤ò¸å¤í½â¤Ë¡Ö½é¤Î½÷À²ñÄ¹ÍÊÎ©¡×¤Îµ¡±¿¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢ÅêÉ¼¸¢¤Î¤¢¤ë½÷ÀI§°C°Ñ°÷¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£½÷À°Ñ°÷¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î¼êË¡¤Ë¤Ï¶ÃØ³¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢I§°CÁªµóÁí²ñ¤ò½¾Íè¤Î10·î¤«¤é3·î¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤«¡£3·î8Æü¤Ï¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤Ç²¤½£¤Ç¤Ï¥Ç¥â¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤Þ¤ÞI§°CÁí²ñ¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÂçÎ¦¤â¹ñ¤â°ã¤¨¤Ð¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢½÷ÀÆ±»Î¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÀï½Ñ¤ËÂ¾¤Î6¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¶þÉþ¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÏÊÕ»á¡Ë
¡¡Æ±»á¤Ï2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢»³²¼ÂÙÍµJ§°C¡ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë²ñÄ¹¡¢ÂÀÅÄÍºµ®¸µ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¶¨²ñ²ñÄ¹¤È¤È¤â¤ËI§°C°Ñ°÷¤¬Ç¤´üËþÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¸å¤ÏI§°C¤ÎÍ×¿¦¤«¤éÆüËÜ¿Í¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡I§°C¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¸å¤Ï½÷À°Ñ°÷¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°Ñ°÷¤ò°Ï¤¤¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£