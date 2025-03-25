±ºÏÂ¼Â¡¦ÀÐ¸Íñ¥ÂÁ¤Î¡ÈÆÈÆÃ¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤òÀçÂæ°é±Ñ¡¦¿Ü¹¾´ÆÆÄ¤¬Ê¬ÀÏ¡ÖÂ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ä¡×
¡¡¡þÂè97²óÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¡¦2²óÀï¡¡±ºÏÂ¼Â¡½Åì³¤Âç»¥ËÚ¡Ê2025Ç¯3·î25Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡±ºÏÂ¼Â¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÎÀÐ¸Íñ¥ÂÁÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÀçÂæ°é±Ñ¤Î¿Ü¹¾¹Ò´ÆÆÄ¡Ê41¡Ë¤¬Àä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¥ó¥Ð¥ÄLIVE!¡×¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¿Ü¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡¢5²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÐ¸Í¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÂ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Á°¤ËÊÂ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÃúÇ«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅö¤Æ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢ÀÐ¸Í¤¬ËÞÂÇ¤Î¥ä¥Þ¤òÃÛ¤¯ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸Í¤Ï1²óÀï¤Î¼¢²ì³Ø±à¡Ê¼¢²ì¡ËÀï¤Ç9²ó115µå¤òÅê¤²¤Æ´°Éõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£