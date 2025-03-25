¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢¼ç±é±Ç²è¤Î¡È½ÅÍ×¥·¡¼¥ó¡ÉÍ½¹ð¡¡áÄ¿¿¤¢¤ß¤È¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤Ê¤Ö¤Ã¤Ä¤±°ìÈ¯»£¤ê
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤¬25Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Æµã¤¯¤È¤¡Ù¡Ê4·î4Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ç²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß&Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤é
¡¡²£Èø½é´î´ÆÆÄ¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ê¡¢±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢áÄ¿¿¤Ï¡Ö¿Þ½ñ´Û¤Î¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢·àÃæ¤Î2¿Í¤Î¡Ö¤®¤³¤Á¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¹Èø¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾ìÌÌ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖµÖ¤Î¾å¤Ç¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡×¤Ç¡¢Ä¹Èø¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£»£±Æ¤Î»þ´Ö¤ä¼Çµï¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢°ìÈ¯»£¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·Á¯Ì£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¿¼¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥É¥é¥¤¤â¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¡¢ËÜÈÖ¤Ö¤Ã¤Ä¤±¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¤¸¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»£±Æ¤ÎÇ¯·î¤¬¤½¤³¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦¿¹ÂôÌÀÉ×»á¤¬¡È¿Í¤ò½ã¿è¤ËÁÛ¤¦Í¥¤·¤µ¡É¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÉÁ¤¤¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£½éÎø¡¢Í§¾ð¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¡Ä¤½¤Î30Ç¯¸å¤ËÊÌ¤ì¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¿´Ìé¡ÊÄ¹Èø¡Ë¤È¡¢²È¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤Í¼²Ö¡ÊáÄ¿¿¡Ë¡£Æ±µéÀ¸¤Î2¿Í¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Ò¤ÞÉô¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍ¼²Ö¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ç²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß&Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤é
¡¡²£Èø½é´î´ÆÆÄ¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ê¡¢±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢áÄ¿¿¤Ï¡Ö¿Þ½ñ´Û¤Î¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢·àÃæ¤Î2¿Í¤Î¡Ö¤®¤³¤Á¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¹Èø¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾ìÌÌ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖµÖ¤Î¾å¤Ç¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡×¤Ç¡¢Ä¹Èø¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£»£±Æ¤Î»þ´Ö¤ä¼Çµï¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢°ìÈ¯»£¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·Á¯Ì£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¿¼¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥É¥é¥¤¤â¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¡¢ËÜÈÖ¤Ö¤Ã¤Ä¤±¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¤¸¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»£±Æ¤ÎÇ¯·î¤¬¤½¤³¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¿´Ìé¡ÊÄ¹Èø¡Ë¤È¡¢²È¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤Í¼²Ö¡ÊáÄ¿¿¡Ë¡£Æ±µéÀ¸¤Î2¿Í¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Ò¤ÞÉô¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍ¼²Ö¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£