Â¼¾å¿®¸Þ¤¬ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÎò»Ë¤ËÇ÷¤ëTVOÆÃÈÖ¡ÖÀî¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¶¶¤¬¤¢¤ë¸ø±à¡×¤È¤Ï¡©³¹¥Ö¥é¸¡¾Ú
¡¡SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ò¡È³¹¥Ö¥é¡É¤¹¤ëÆÃÈÖ¡ÖÂçºå¤òÊâ¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡ªÂ¼¾å¿®¸Þ¤ÎÃÏÍý¤Î»þ´Ö¡×¤¬29Æü¸á¸å7»þ54Ê¬¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£25Æü¡¢Æ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Õ¤Î²þÊÔ²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏÍý¤«¤é³¹¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¡ÖÂçºå¤Î¡È¤Ø¤¨¡Á¡É¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÃÎÅª¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¡¢Â¼¾å¤òMC¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢ºæ»Ô¤Ç¡Ö½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤ëÆæ¤ÎÄ¹¤¤¥«¡¼¥Ö¡×¡ÖÀî¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¶¶¤¬¤¢¤ë¸ø±à¡×¡¢¤µ¤é¤ËÂçºå»ÔÅÔÅç¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥é¥¯¥À¤Î¥³¥Ö¤Î¤è¤¦¤Êºä¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤ÏÍî¸ì²È¤Î·îÄâÈ¬¸÷¡¢Æ±¶É¤Î¾å¸¶ÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÂçºåÂç¤ÎÄé¸¦Æó¶µ¼ø¤È¤È¤â¤Ë²ó¤ë¡£
¡¡°Õ³°¤Ë¤âÆ±¶ÉÀ©ºîÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÂ¼¾å¤Î½Ð±é¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£²ñ¸«¤Ç±©¼Æ¹¯À²ÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ï²¿¤Ë¤Ç¤â¾Ü¤·¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃÏ¸µ¡¦ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥À¥á¸µ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ðº£¸å¤âÂ³¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£