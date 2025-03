¾®¤µ¤¯¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª¤µ¤Ì¤­·ò¹¯ËÜÊÞ¡Ö¶â¤ÎÊæ ¶Ë¡×

さぬき健康本舗は、健康食品「金の穂 極」を、花見・行楽シーズンに向け2025年3月28日からAmazonにて期間限定タイムセールを実施します。

さぬき健康本舗「金の穂 極」

■花見シーズンへの需要

行楽シーズンでもある春は外出する機会が増える季節。

同社が行ったアンケートでは91.2%が2025年は花見に行くと回答しました。

一方で、祖母の膝の痛みが心配で家族全員で出掛けられないとの声も届きました。

楽しいイベントが増えるこの季節、関節の悩みが原因で外出を諦めてしまうのは勿体ない。

関節の不安に悩まずに自由に外出を楽しんでほしい!そんな想いで2025年3月28日〜4月1日だけの期間限定35%オフの特別価格で販売します。

アンケート結果

■セール概要

商品名 : 金の穂 極

価格 : 期間限定セール価格・税込み2,587円(通常は税込み3,980円)

内容 : 1袋60粒

セール期間: 2025年3月28日〜4月1日

販売場所 : Amazonスマイルセール

■商品の特徴

身体にある軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカン、非変性II型コラーゲンをたっぷり配合。

たった一粒に非変性プロテオグリカン35mg、非変性II型コラーゲン70.5mgが配合されており、配合量は国内最大級です。

国立大学法人弘前大学で研究開発され、日本で初めて日本古来の長寿ザメのプロテオグリカンの商品化に成功しました。

希少な国産ザメの軟骨成分プロテオグリカンを高含有しており、一般的なサプリメントに使われる鮭のプロテオグリカンと比較して5.75倍のパワーがあることが東京農工大学との共同研究で証明され、2024年2月5日に特許を取得しています。

500種類以上いるサメの中でも厳選を重ね、3代続く漁業関係者が「魚類の中で唯一、骨の奇形を見たことがない」と語るほど生命力が強く強靭なアブラツノザメを使用しています。

金の穂極1袋(60粒分)を製造するのに、なんとアブラツノザメ1頭分が使われています。

プロテオグリカン含有量No1

金のプロテオグリカン(アブラツノザメプロテオグリカン)の圧倒的なパワー

安心の理由

国立大学法人弘前大学が研究

