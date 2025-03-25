Ê¡»³²í¼£¡ßÍÂ¼²Í½ã¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù9·î12Æü¸ø³«·èÄê¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¡õ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡Ê¡»³²í¼£¤ÈÍÂ¼²Í½ã¤¬½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬9·î12Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ30ÉÃ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤È¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Ê¡»³²í¼£¡¢ËÜÆ»¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÈÃÎÅª¤Ê¥Àー¥¯¥Òー¥íー¡É¡©¡¡ÍÂ¼²Í½ã¤È¤Î¶¦±é¤Çµ¯¤³¤ë²½³ØÈ¿±þ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹ñÆâÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬¥·¥êー¥ºÎß·×¤Ç78ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢ÅìÌî·½¸ã¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¥Àー¥¯¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£
¡¡¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÈø±Ñ°ì¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¡£2¤«·î¸å¤Ë·ëº§¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¿ÀÈø¿¿À¤¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¡¦±Ñ°ì¤ÎÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¼Â²È¤Î¤¢¤ëÄ®¤ËÌá¤ë¡£¤½¤ÎÄ®¤Ï¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌ¢±ä°Ê¹ß¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â±ó¤Î¤¡¢³èµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¡Ä¡Ä¡£¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¶µ¤¨»Ò¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿±Ñ°ì¤Ï¤Ê¤¼»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¿¿À¤¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï½ÇÉã¤Î¿ÀÈøÉð»Ë¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¸µ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤À¡£Âî±Û¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¡Ü¼êÊÊ¤Î°¤µ¡Ë¤È¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥Èµé¤Î¹ª¤ß¤Ê¿Í´Ö´Ñ»¡¡õÍ¶Æ³¿ÒÌä¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¡¢Éð»Ë¤Ï¡¢ÌÅ¡¦¿¿À¤¤È¶¦¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬»¦¤µ¤ì¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à――¡£
¡¡¸µ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÉð»Ë¤òÊ¡»³¡¢Éð»Ë¤ÎÌÅ¡¦¿¿À¤¤òÍÂ¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥¤¥Á¥±¥¤¤Î¥«¥é¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÅÄÃæÎ¼¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¶¶ËÜ²Æ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿30ÉÃ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¹õ¤¤¥³ー¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÉð»Ë¤¬¡¢¡ÖIt¡Çs Show Time!!¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤òÅê¤²¤ë¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ÆÍÁ³Éã¤ò»¦¤µ¤ìÎÞ¤òÎ®¤¹¿¿À¤¤ä¡¢¼Â¤Î·»¤ò»¦¤µ¤ì¡Ö¤¿¤È¤¨¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡×»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÈÏÃ½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¿Í¡¹¤òËÝÏ®¤·¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëÉð»Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Éð»Ë¤Ë¤è¤ë²ÚÎï¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È½ÇÉã¡É¤È¡ÈÌÅ¡É¤Ë¤è¤ë¿ÆÂ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ªÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£ºî½é¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡É¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¤Þ¤ë¤Ç»ö·ï¤ò¸«Æ©¤«¤¹¤è¤¦¤Ë±Ô¤¯´ã¸÷¤ò¸÷¤é¤»¤¿Ê¡»³¤È¡¢Éã¤ò¼º¤¤ÉÔ°Â¤Ê¤¬¤é¤â»ö·ï²ò·è¤ØÂ¤ò¿Ê¤á¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÍÂ¼¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë