DCのコミックを原作とする実写映画からバットマンとフラッシュがアクションフィギュアになって登場。メディコム・トイのMAFEXシリーズのアイテムだ。バットマンは『バットマン』シリーズの主人公。幼少時に、犯罪により両親を失った大富豪ブルース・ウェインが、鍛え上げた肉体と知能、財力を駆使して作った装備で悪人たちに挑む。DCを代表するスーパーヒーローの1人で、ヒーローチームのジャスティス・リーグでも中核メンバーとなっている。肉体的にはスーパーパワーのない、鍛えただけの人間であるにもかかわらず、作品中でも作品外でも、文字通りの超人であるDC最強ヒーロー・スーパーマンと(装備込みだが)互角に戦える数少ない人物と目されている。

フラッシュは『フラッシュ』シリーズの主人公。コミックでは歴代4名存在して代替わりしているが、近年の実写映画で活躍しているのは2代目に当たるバリー・アレン。警察の科学班の一員だったが、雷や薬品などにより後天的に超高速で走る力を得た。時間移動や次元移動を行う場合もある。ジャスティス・リーグの一員。2014年の連続ドラマ『フラッシュ』および2023年の映画『ザ・フラッシュ』では主人公を務めている。今回は映画『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』版のバットマンと、『ザ・フラッシュ』版のフラッシュが、メディコム・トイのMAFEX(マフェックス)シリーズにラインナップ入り。マントなどを除き衣服も樹脂で成形されるタイプのアクションフィギュアだ。「MAFEX BATMAN TACTICAL SUIT (ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)」はタクティカルスーツを着たバットマンを再現。全高約16センチ。マントは布製で端にワイヤー入り、なびいた状態などで固定できる。頭部パーツ4種、各種武器パーツ、可動式フィギュアスタンド付属。「MAFEX THE FLASH (THE FLASH)」は主演映画版のフラッシュをアクションフィギュア化。全高約16センチ。頭部パーツ3種、各種エフェクトパーツ、可動式フィギュアスタンド付属。いずれも2026年1月リリース予定となっている。また直近の2025年4月には『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』版のフラッシュも「MAFEX THE FLASH (ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE Ver.)」として店頭に登場。スーツのデザインやエフェクトの色が『ザ・フラッシュ』版と異なる。先に入手しておき、今回のバットマンと並べたり、フラッシュ同士で比較してみるのも楽しいだろう。MAFEXはDC以外にも、アメコミ原作やアメコミ実写版映画・海外ドラマのアイテムが豊富なシリーズだ。2025年4月にはTVドラマ『ザ・ボーイズ』から「MAFEX THE DEEP」と「MAFEX SOLDIER BOY」もリリースされる。『ザ・ボーイズ』もMAFEXで充実した展開が行われており、様々なキャラがラインナップされている。同作のファンの方は、リリース済みのアイテムも含めメディコム・トイの公式サイトなどでチェックしていただきたい。JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25) Story by CHRIS TERRIO & ZACK SNYDER and WILL BEALL Screenplay by CHRIS TERRIO.THE FLASH and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)