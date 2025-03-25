Á´Ä¹2.5m¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¡È1¿Í¾è¤ê¡É¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡×ÇúÃÂ¡ª ¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¤ÇÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¼Â¸½¡ª ÈþÂçÀ¸¤ÎÀ©ºî¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï
¡ÖÃ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡× ÈþÂçÀ¸¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡ÊEV¡Ë¤ÎÃÂÀ¸
¡¡¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤òÅ»¤Ã¤¿1¿Í¾è¤ê¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö»Â¿·¡¦1¿Í¾è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡£²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡X¤Ç¡¢¸½ÌòÈþ½ÑÂç³ØÀ¸¡Ö¥Ü¥¦¥Á¡×»á¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶ÈÀ©ºî¤È¤·¤Æ¼ÂÀ£¥µ¥¤¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡ÊEV¡Ë¤òÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤â¤È¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ü¥¦¥Á»á¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ©ºî¤È¤·¤ÆEV¤òÀ©ºî¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÀ©ºî¤ËºÝ¤·¡Ø¡Ê»ä¤ÎÂç³Ø¤Ç¡ËÃ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂÀ£¤Î¼«Æ°¼Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·À©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ØÈþ½ÑÂç³Ø¤Ç¤â¼Ö¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ëº£¸å¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò»ÖË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ë¼¨¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¥¦¥Á»á¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¾èÍÑ¼Ö¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¾®·¿¤Ê¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¡¼¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ¤³¤½Äã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ÊÝ°Â´ð½à¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Û¤É¸·¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿ÉôÉÊÅÀ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯°Â²Á¤ËÀ¸»º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½·ÚÎÌ¤Ç°Â¤¯¡¢º£¤Î¼Ö¤Ë¤Ê¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¼Ö¤òºî¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎEV¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£
¡¡¥Ü¥¦¥Á»á¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Æ»Ï©¤ÎÆ°¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¼ÖÎ¾Àß·×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÆ»Ï©¤ÎÆ°¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ºÂ¹â¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÄã¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥«¥ä¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë²¼È¾¿È¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÎÃæ¤ËËä¤Þ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾è¼Ö»ÑÀª¤«¤éÉ¬Á³Åª¤Ë¥Î¡¼¥º¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥º¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÌÌ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯±¿Å¾»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤è¤ê±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤ò¶ËÎÏÃ»¤¯¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬»Í¶ù¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¥¦¥Á»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÖÂÎ¤ò¤è¤êÇö¤¯¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¼ÖÂÎ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¥¤¥¨¥í¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎEV¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¹Ô²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³ØÆâ¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Ü¥¦¥Á»á¤Ï¡¢¸øÆ»Áö¹Ô¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼èÆÀ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁö¹Ô¤Ç¤¤ëµ¡¹½¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÂÑµ×À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ø¼ÂÀ£Âç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êä´ïÎà¤ä¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¡¢¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼Åù¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸øÆ»Áö¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤òÁõÃå¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ü¥¦¥Á»á¡Ë
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤ÎEV¤Ï¡¢¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¶îÆ°·Ï¤äÂ²ó¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂç³Ø¤«¤é¥È¥è¥¿¼ÖÂÎÀ½¤Î¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¡¼¥³¥à¥¹ ¥í¥ó¥°¡Ù¤Î¤â¤Î¤òÎ®ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¾Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ç¤½¤ì¤é¤òÆÈ¼«¤ËÀß·×¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¬¤¤¤³¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍýÁÛÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½Á´Ä¹2500mm¡ßÁ´Éý1100mm¡ßÁ´¹â800mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ò»ý¤ÄEV¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£