²Ã¸î°¡°Í¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤â¡Ä½µ´©»ïÊóÆ»¤Ç¡Ö»Å»ö1Ç¯´Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê37¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÈ¿¼Ò¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¡ÉÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö»Å»ö¤¬1Ç¯´Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯8·î¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤¬²Ã¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ú¹ñÎ¹¹ÔÃæ¤Ë»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Î´´ÉôÁÈ°÷¤È¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£´Ú¹ñÎ¹¹ÔÃæ¤Î²Ã¸î¤¬ÃÎ¿Í½÷À¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÃËÀ¤È³Ú¤·¤²¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤³¤Î2¿Í¤ÎÃËÀ¤¬»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Î´´Éô¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ã¸î¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢2ÅÙ¤ÎÌ¤À®Ç¯µÊ±ìÁûÆ°¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¡È¤Þ¤¿¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤¬1Ç¯´Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤Î»Å»ö¤â1Ç¯´Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Ç¡£ÆàÎÉ¸©¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£