¡Ö¥Ëー¥¢ ¥ªー¥È¥Þ¥¿¡×2B¤¬¥Ð¥Ëー»Ñ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª ¥´ー¥°¥ëÌµ¤·º¹Ê¬¥Ñー¥ÄÉÕÂ°
¡ÚNieR:Automata Ver1.1a 2B¡Ê¥è¥ë¥ÏÆó¹æB·¿¡Ë¥Ð¥ËーVer.¡Û Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î25Æü～5·î21Æü 12·î È¯Á÷Í½Äê ²Á³Ê¡§39,600±ß
¡¡¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖNieR:Automata Ver1.1a 2B¡Ê¥è¥ë¥ÏÆó¹æB·¿¡Ë¥Ð¥ËーVer.¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò3·î25Æü¤è¤ê5·î21Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯Á÷Í½Äê¤Ï12·î¡£²Á³Ê¤Ï39,600±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡ÖNieR:Automata¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥è¥ë¥ÏÆó¹æB·¿¡¦2B¤ò¡¢¥Ð¥Ëー»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê°áÁõ¤ÎÏÓ¤ÎÉôÊ¬¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ð¥Ëー»Ñ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º¹Ê¬¥Ñー¥Ä¤È¤·¤Æ¥´ー¥°¥ëÌµ¤·Ver.¤ÎÆ·¤¬¸«¤¨¤ë´é¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNieR:Automata Ver1.1a 2B¡Ê¥è¥ë¥ÏÆó¹æB·¿¡Ë¥Ð¥ËーVer.¡×¾ÜºÙ»ÅÍÍ¡§PVCÀ½ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/4¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó500mm
(C)SQUARE ENIX¡¿¿ÍÎà²ñµÄ