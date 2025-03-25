ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Î½ÂÂÚ²ò¾Ã¤Ê¤ë¤«¡©¡Öº´¡¹IC-º´À¤ÊÝÃæ±ûIC¡×À¾¶å½£Æ»4¼ÖÀþ²½23Æü¤«¤é¶¡ÍÑ³«»Ï¡ÔÄ¹ºê¡Õ
À¾¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Îº´¡¹IC-º´À¤ÊÝÃæ±ûIC´Ö¤Î4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢23Æü¤«¤é¶¡ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Î½ÂÂÚ²ò¾Ã¤ä¡¢°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¤Ëº´À¤ÊÝ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿µÇ°¤Î¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¹©»ö¤Î´°À®¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤Ïº´¡¹IC¤Èº´À¤ÊÝÂçÅãIC´Ö¤Î¡¢Ìó17¥¥í¤Ç2¼ÖÀþ¤«¤é4¼ÖÀþ¤Ë¹¤²¤ë¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó ´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¡¢º´¡¹-º´À¤ÊÝÃæ±û¤ÎÌó10¥¥í¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢23Æü¤«¤é¶¡ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô³¹ÃÏ¤òÄÌ¤ë¤³¤Î¶è´Ö¤Ï¸½ºß¡¢ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ¶Ð¤äµ¢Âð¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¡£
º£²ó¤Î4¼ÖÀþ²½¤Ë¤è¤ê¡¢º®»¨¤Î´ËÏÂ¤ä°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÜÅç º´À¤ÊÝ»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤Î´°À®¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¡¢ºÒ³²ÈòÆñ¡¢»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ä´Ñ¸÷¤Ë¤â½½Ê¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿ 4¼ÖÀþ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤¬²þÄê¤µ¤ì¡¢º´¡¹-º´À¤ÊÝÂçÅã´Ö¤ÎÉáÄÌ¼Ö¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Ï370±ß¤È¤Ê¤ê¡¢210±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶è´Ö¤Î4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙÃæ¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
²£ÉÍ,
¾åÅÄ,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÆÁÅç,
¥Û¥Æ¥ë,
ºë¶Ì,
¹©¾ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°