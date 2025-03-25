ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î»Ò¤É¤â¤òÊüÃÖ¤·°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤¯É×¡ª¡©¤µ¤é¤Ë¡Ø´ÇÉÂ¤Ï¤·¤¿¤¸¤ã¤ó¡ÙÉ×¤ÎËÜ²»¤ËºÊ¤Ï»×¤ï¤º¡Ä¡Ö¤Ï¡©¡×¡ÚÉ×ÉØ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë²ò·èºö¡Û
²È»ö¤ä°é»ù¤ò½ä¤ëÉ×ÉØ´Ö¤Î°Õ¸«¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¹Â¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤ÎÉ×ÉØ´Ö¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë²ò·èºö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¡Û
·ëº§¤¹¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤òÀµÄ¾¤Ë¶¦Í¤·¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉ×¤Î¼ñÌ£¤È²ÈÄíÀ¸³è¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û
¸Ä¡¹¤Î¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²ÈÄíÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤òÇÛÊ¬¤¹¤ë¤«¤òÉ×ÉØ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´¶¾ð¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Û
¸ß¤¤¤Î´¶¾ð¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ÈÄí¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú°é»ù¤ÏÉ×ÉØ¤Î¶¦Æ±ºî¶È¡Û
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä°û¤ß²ñ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤¦¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¿Í¤ËÉÂµ¤¤ò¤¦¤Ä¤·¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¡Ø´ÇÉÂ¤Ï¤·¤¿¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È°ì¸À¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿´ÇÛ¤è¤ê¤â¡¢ËÜ²»¤Ï°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢»×¤ï¤º¡Ø¤Ï¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤Î°ì¸À¤¬ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢°é»ù¤ò´Þ¤á¤¿²ÈÄíÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¦¤³¤È¤¬¡¢¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤ÎÉ×ÉØ´Ö¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë²ò·èºö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¡Û
·ëº§¤¹¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤òÀµÄ¾¤Ë¶¦Í¤·¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉ×¤Î¼ñÌ£¤È²ÈÄíÀ¸³è¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û
¸Ä¡¹¤Î¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²ÈÄíÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤òÇÛÊ¬¤¹¤ë¤«¤òÉ×ÉØ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸ß¤¤¤Î´¶¾ð¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ÈÄí¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú°é»ù¤ÏÉ×ÉØ¤Î¶¦Æ±ºî¶È¡Û
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä°û¤ß²ñ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤¦¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¿Í¤ËÉÂµ¤¤ò¤¦¤Ä¤·¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¡Ø´ÇÉÂ¤Ï¤·¤¿¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È°ì¸À¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿´ÇÛ¤è¤ê¤â¡¢ËÜ²»¤Ï°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢»×¤ï¤º¡Ø¤Ï¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤Î°ì¸À¤¬ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢°é»ù¤ò´Þ¤á¤¿²ÈÄíÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¦¤³¤È¤¬¡¢¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë