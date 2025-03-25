¥ì¥¤¥«ー¥º3Ï¢ÇÔ¡ÄÈ¬Â¼ÎÝ¤ÏÉüµ¢2ÀïÌÜ¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¼ã¼ê»ß¤á¤é¤ì¤º
¡¡3·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢È¬Â¼ÎÝ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¸½ºß¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢4°Ì¤«¤é8°Ì¤Þ¤Ç¤¬3.5¥²ー¥àº¹Æâ¤Î¾õ¶·¤Ç½ç°ÌÁè¤¤¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ëー¥¹¥ß¥¹¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢2ÀïÌÜ¤ÎÈ¬Â¼¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÂè1¥¯¥©ー¥¿ーÃæÈ×¤Ë¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆþ¤ë¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¡£¸ß¤¤¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤º¡¢60ー58¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º2ÅÀ¥êー¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È½ù¡¹¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Úー¥¹¤Ë¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê5Ê¬59ÉÃ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¦¥§¥ó¥Ç¥ë¡¦¥«ー¥¿ーJr.¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì7ÅÀº¹¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ð¥ó¥±¥í¤Ë¤â¥¹¥³¥¢¤ò½Å¤Í¤é¤ì14ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤¤¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥êー¥Ö¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤¬¡¢¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤ä¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥ï¥°¥Êー¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢12ÅÀº¹¤Î106ー118¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬32ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬24ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¬Â¼¤ÏÌó24Ê¬¥×¥ìー¤·5ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¥ï¥°¥Êー¤¬32ÆÀÅÀ9¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ð¥ó¥±¥í¤â30ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¤³¤ì¤Ç3Ï¢ÇÔ¡£3·î¤Î»Ä¤ê3»î¹ç¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç¤Î¥²ー¥à¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÁè¤¤¤ÎÀµÇ°¾ì¤À¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º 106ー118 ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¡÷¥¥¢¡¦¥»¥ó¥¿ー¡Ë
LAL¡Ã30¡Ã30¡Ã18¡Ã28¡Ã¡á106
ORL¡Ã26¡Ã32¡Ã34¡Ã26¡Ã¡á118