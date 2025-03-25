¡ÚMLB¡Û¥È¥é¥¦¥È¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÁ°¤ÇÉü³è¥¢¥Ôー¥ë¡È177¥¥í¡ÉÃÆ´Ý¥¢ー¥Á¡Ö¥ìー¥¶ー¥Óー¥à¤À¡×¡¡±¦Íã¼ê¤Ç¤â·Ú²÷¤ÊÆ°¤
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤Î¥ªー¥×¥óÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6²óÎ¢¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Éü³è¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÁ°¤Ç¹ë²÷¤Ê°ìÂÇ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£¥Çー¥¿¾å¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤·
¶áÇ¯¸Î¾ãÂ³¤¤Î¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤éÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤ËÃæ·ø¼ê¤«¤é±¦Íã¼ê¤ØÅ¾¸þ¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¹¥¼é¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹Àï¤Ç¤ÏÌÁÍ§¡¦ÂçÃ«¤È¤ÎºÆ²ñ¤â²Ì¤¿¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£½éÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡¢6²óÎ¢¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Çº¸ÏÓ¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¤Î¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ò¶¯¿¶¤·¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¼Â¶·¤¬¡Ö¥ìー¥¶ー¥Óー¥à¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿ÂÇµåÂ®ÅÙ109.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó176.7¥¥í¡Ë¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Êー¤òÊü¤Á¡¢Éü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¸½ºß33ºÐ¤Î¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡¢2009Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜÁ´ÂÎ25°Ì¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¡£11Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Íâ12Ç¯¤Ë¤Ï30ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þー¥¯¡£14Ç¯¡¢16Ç¯¡¢19Ç¯¤È3ÅÙ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¡¢22Ç¯¤Ë¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤é40ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢¶áÇ¯¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ïº¸É¨È¾·îÈÄ¤òÂ»½ý¤·29»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.220¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÂÇÅÀ¡¢6ÅðÎÝ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
MLB¤Î¸ø¼°¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥¦¥È¤ÏÂÇÎÏ¤ÈÁöÎÏ¤È¤â¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ¶°ìÎ®¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤»¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÌòºÇ¹â¤Èëð¤ï¤ì¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤ÎÉü³è¤Ê¤ë¤«¡£