¼ò°æË¡»Ò¡Ö¤â¤¦»þ¸ú¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¼ç±é¡ÖÀ±¤Î¶â²ß¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤Î¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤òË½Ïª
½÷Í¥¼ò°æË¡»Ò¡Ê54¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAK EASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°1»þ¡Ë¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾Â¼ÃÎÈþ¡Ê54¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿95Ç¯4·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±¤Î¶â²ß¡×¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ç¼ò°æ¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¤Î¤¿¤á¡¢¼êÏÃ¤È¼êµ¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëÁÒËÜºÌÌò¤òÇ®±é¡£À¾Â¼¤ÏºÌ¤Î¿ÆÍ§¤Ç´Ç¸î»Õ¤Î±óÆ£¡Ê¿Àºê¡Ë±à»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ò°æ¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖÊË¤¤¤¦¤µ¤®¡×¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¼ò°æ¤ÏÆ±ºî¤Ç¸ÎÂçÂì½¨¼£¤µ¤ó¤È¶¦±é¡£ÂçÂì¤µ¤ó¤ÏÈþËÚÊÌ¿ÇÎÅ½ê¤Î°å»Õ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸øºÌ¤Î°é¤Æ¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¤â¤¦»þ¸ú¤À¤È»×¤¦¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖºÌ¤Ã¤Æ¿§ºÌ¤ÎºÌ¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÏºÌ¡Ê¤¢¤ä¡Ë¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂçÂì¤µ¤ó¤¬ºÌ¡Ê¤µ¤¤¡Ë¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ï¤±¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
AD¤¬ÂçÂì¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂçÂì¤µ¤ó¡¢ºÌ¡Ê¤¢¤ä¡Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤âÂçÂì¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÌ¡Ê¤µ¤¤¡Ë¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂçÂì¤µ¤ó¤Î¸ý¤Ö¤ê¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¼ò°æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊºÌ¡Ê¤µ¤¤¡Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£