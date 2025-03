サーティワンにて、大人気TVアニメ「ONE PIECE」とのコラボレーションキャンペーンを初開催!

“世はまさに、大アイスクリーム時代 おいしい出会いを、仲間と。”をテーマに、ワクワクするような新作コラボフレーバーや限定ダブルカップ、サンデー、テイクアウトボックスなどがラインナップされます☆

サーティワン「ONE PIECE(ワンピース)」コラボレーションキャンペーン

開催期間:2025年4月1日(火)〜5月8日(木)

開催店舗:全国のサーティワン店舗

お子さんから大人まで、幅広い世代に大人気の「ONE PIECE」がサーティワンに初登場!

コラボレーションのテーマは、“世はまさに、大アイスクリーム時代 おいしい出会いを、仲間と。”です。

コラボ期間中、店舗にはワクワクするような新作コラボフレーバーや限定ダブルカップ、サンデー、テイクアウトボックスなどをラインナップ。

さらにゴールデンウィークには、サーティワンでしか手に入らない数量限定のコレクションカードのプレゼント企画も実施される、この時だけの特別企画です宝飯s

ゴムゴムのフルーツパンチ

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

※レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルに変更できます

販売期間:2025年4月1日(火)〜期間限定 ※なくなり次第終了

主人公「モンキー・D・ルフィ」の体中がゴムのように伸び縮みする能力のきっかけとなった、「ONE PIECE」でおなじみの悪魔の実“ゴムゴムの実”をイメージした、ワクワクするコラボフレーバー「ゴムゴムのフルーツパンチ」が完成!

“ゴムゴムの実”にそっくりな紫色は、食べ進める度に異なるフルーツの味がする不思議なフルーツ風味のシャーベットで表現されています。

赤紫色の甘酸っぱいソーダ風味リボンを合わせ、ジューシーで甘みと酸味がベストマッチした味わいです。

さらに、パチパチ弾ける白いパチパチキャンディを入れて、まるでフルーツとソーダをあわせたスイーツ「フルーツパンチ」を食べているよう!

「ONE PIECE」の楽しい世界観にぴったりな、サーティワンでしか味わえないフレーバーです。

ルフィ スゲーー!!海賊ダブルカップ

価格:スモールダブル 700円(税込)/レギュラーダブル 950円(税込)

※好きなアイクリーム(スモールorレギュラー)を2コ選べます

販売期間:2025年4月1日(火)〜5月8日(木)※なくなり次第終了

「ONE PIECE」の主人公「モンキー・D・ルフィ」をイメージした、ファンにはたまらない「ルフィ スゲーー!!海賊ダブルカップ」

カップに「モンキー・D・ルフィ」の名前と、前後でポーズの異なる姿が描かれた、赤が映えるデザインになっています。

さらに麦わらの一味の海賊旗クッキーと、

「モンキー・D・ルフィ」にぴったりな、バナナアンドストロベリーとのコラボオリジナルアクリルチャーム付き。

チャームはリングでスプーンや傘の柄に付けたり、フック型金具でポーチやバッグに付けられます。

麦わらの一味 ダブルカップ

価格:スモールダブル 510円(税込)/レギュラーダブル 760円(税込)

販売期間:2025年4月1日(火)〜5月8日(木)※なくなり次第終了

”麦わらの一味”全員が2つのカップに分かれて登場する、選んで楽しいダブルカップも登場。

スモールまたはレギュラーサイズから、好きなアイクリーム2コを選ぶことができます。

麦わらの一味 ダブルカップA

「モンキー・D・ルフィ」ルフィを筆頭に「ナミ」「ウソップ」「サンジ」「ジンベエ」をプリントしたダブルカップ。

背景にレイアウトされたアイスクリームのモチーフもポイントです。

麦わらの一味 ダブルカップB

「ロロノア・ゾロ」「トニートニー・チョッパー」「ニコ・ロビン」「フランキー」「ブルック」のデザインのダブルカップ。

”麦わらの一味”をプリントした、カラフルでかわいいカップでダブルのアイスクリームが楽しめます。

ゾロ&サンジ 両翼サンデー

価格:1,350円(税込)

販売期間:2025年4月1日(火)〜5月8日(木)※なくなり次第終了

船長「モンキー・D・ルフィ」を支える両翼「ロロノア・ゾロ」と「サンジ」がサンデーで登場!

好きなアイスクリーム2コに、ホイップクリーム、左側は「ロロノア・ゾロ」の手配書のチョコレートと、3本の刀で技を決めるゾロのピックが飾られています。

足元には、緑のアラザンをトッピング。

右側は、サンジの手配書チョコレートと、足技を決めているサンジのピック、足元は、赤い炎のようなストロベリーソースがかけてあります。

真ん中に海賊旗のピックも飾って、思わず写真を撮りたくなるサンデーです。

さらに「ロロノア・ゾロ」と「サンジ」の髪からイメージした抹茶と、サンセットサーフィンのフレーバーデザインのオリジナルアクリルチャーム付き。

「ロロノア・ゾロ」と「サンジ」をプリントしたカップデザインも必見です!

ナミ キラキラオレンジサンデー

価格:650円(税込)

※好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ選べます

販売期間:2025年4月1日(火)〜5月8日(木)※なくなり次第終

お宝とみかんが大好きな「ナミ」をイメージした「ナミ キラキラオレンジサンデー」

好きなアイスクリームにホイップクリーム、手配書デザインのチョコレート、オレンジ味のソースをかけ、オレンジカラーのアラザンでキラキラした宝石が表現されています。

「ナミ」が大好きなベリー(ONE PIECEの世界のお金)と、ポーズを決めているキュートなナミのピックでデコレーション。

カップには、ちらりと舌をのぞかせた「ナミ」やみかんなどがレイアウトされています。

チョッパー 桜咲く あまあまサンデー

価格:650円(税込)

※好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ選べます

販売期間:2025年4月1日(火)〜5月8日(木)※なくなり次第終

「トニートニー・チョッパー」をイメージした「チョッパー 桜咲く あまあまサンデー」

ホイップクリームに手配書チョコレート、「トニートニー・チョッパー」の有名なエピソードを彷彿とさせる桜をイメージした、ピンクとホワイトのチョコレートがトッピングされています。

さらに「トニートニー・チョッパー」のひづめと、大好きな綿あめを食べて満足げなチョッパーのピックをレイアウト。

カップに散りばめられた桜の花びらや綿あめもかわいい☆

エッグヘッド アイスクリームセット

価格:スモール 2,800円(税込)/レギュラー 3,500円(税込)

※好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)を8コ選べます

販売期間:2025年4月1日(火)〜5月8日(木)※なくなり次第終了

好きなアイスクリーム8コを選んでスペシャルボックスで持ち帰りることができるアイスクリームセットも登場します。

ボックスにプリントされた、「ONE PIECE」エッグヘッド編に登場する麦わらの一味と海賊船 ”サウザンド・サニー号” に、右手を突き上げて飛び出す「モンキー・D・ルフィ」がインパクト大!

ボックスの後ろには電伝虫も隠れています!

カップは、麦わらの一味の海賊マークとサーティワンのアイスクリームが描かれて、コラボ感満載。

サイズ:ヨコ 約52cm×タテ 約27cm×マチ 約16cm

※持ち手は含みません

さらに、キャラクターたちが大集合したデザインの限定エコバッグで持ち帰り。

内側にはシルバーコーティングが施されているのも嬉しいポイントです。

折りたためるエコバッグなので、持ち歩きにも便利です。

ゴールデンウィーク限定:対象のダブルカップ1コご購入ごとに「ONE PIECE」コレクションカード1枚プレゼント

プレゼント期間:2025年4月26日(土)〜5月6日(火・祝)※なくなり次第終了

ゴールデンウィーク限定で、対象のダブルカップ(ルフィ スゲーー 海賊ダブルカップor 麦わらの一味 ダブルカップ)を1コ購入することで、サーティワン限定「ONE PIECE」コレクションカードを1枚プレゼント。

カードは全20種類で、サーティワンのフレーバーと「ONE PIECE」のキャラクターがコラボした特別デザインです。

素材は水に強いPET素材で、スマホの裏側に入れられるサイズ感。

ランダム配布のため、どれがもらえるかはお楽しみです。

2025年春、「エッグヘッド編」で大注目の「ONE PIECE」の世界観が楽しめる、スペシャルなコラボアイスクリーム。

サーティワンの「ONE PIECE」コラボレーションキャンペーンは、2025年4月1日より開催です☆

※写真はイメージです

※一部店舗では価格が異なります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “ゴムゴムの実”や麦わらの一味をイメージしたアイスクリーム!サーティワン「ONE PIECE」コラボレーション appeared first on Dtimes.