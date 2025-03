Â¿ÍÍ¤ÊÈó¥Õ¥ÃÁÇ·Ï¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈæ³ÓÂÎ¸³¡ªµÈÅÄSKT¡ÖPFAS¥Õ¥ê¡¼¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ´¶¥µ¥ó¥×¥ë¥­¥Ã¥È¡×

吉田SKTは、「永遠の化学物質」と呼ばれるPFAS対策として、環境配慮型の「PFASフリーコーティング体感サンプルキット」を無料で進呈するキャンペーンを2025年3月24日に開始しました。

吉田SKT「PFASフリーコーティング体感サンプルキット」

■体感キットの特徴

●多様な非フッ素系コーティングを比較体験

体感キットは、A4サイズの台紙にシリコーン系、グラファイト系、セラミック系など6種類のPFAS不使用コーティングサンプル板と、比較用のフッ素樹脂コーティングサンプル板1種が貼り付けられたサンプル帳形式。

各コーティングの離型性や潤滑性などの特性の違いを手元ですぐに確認できます。

●実用性を重視した設計

「すぐに試せる粘着テープ付き」で、現場でお困りの粘着物でもくっつきにくさを実際に体感できます。

食品衛生法ポジティブリスト対応品も用意しており、幅広い業種での活用が可能です。

●環境配慮と性能の両立

PFASを使用せず環境負荷を抑えながらも、用途に応じた性能を発揮するコーティング技術を体験できます。

PFASフリーコーティングは離形性、潤滑性など、実用的な性能を確保しています。

■お申し込み方法

「PFASフリーコーティング体感サンプルキット」は、同社ホームページからお申し込みいただけます。

さらに、『PTFEとPFOS、PFOAの違いがわかる!製造業のためのPFAS対策ガイド』も無料で同時に進呈しています。

EU域内でのPFAS規制の動向に備えた対応や、ESG投資・CSR観点からPFAS削減を検討されている企業様に最適です。

■キャンペーン概要

名称 : PFASフリーコーティング体感サンプルキット無料進呈キャンペーン

内容 : A4サイズのサンプル帳形式

(非フッ素系コーティング6種+比較用フッ素樹脂コーティングの

サンプル板と専用粘着テープ)の無料提供

対象 : 製造業、欧州輸出企業、環境対応を進めるグローバル企業

特典 : 製造業のためのPFAS対策ガイド冊子も無料進呈

開始日: 2025年3月24日

