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23andMe Initiates Voluntary Chapter 11 Process to Maximize Stakeholder Value Through Court-Supervised Sale Process | 23andMe, Inc.
Attorney General Bonta Urgently Issues Consumer Alert for 23andMe Customers | State of California - Department of Justice - Office of the Attorney General
https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-bonta-urgently-issues-consumer-alert-23andme-customers
DNA testing firm 23andMe files for bankruptcy as demand dries up | Reuters
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/dna-testing-firm-23andme-files-chapter-11-bankruptcy-sell-itself-2025-03-24/
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