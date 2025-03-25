³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Îº´À¤ÊÝÃÏÊýÁí´Æ¤ËÊ¡ÅÄ Ã£Ìé³¤¾­¤¬ÃåÇ¤¤·¡¢¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Âè49Âåº´À¤ÊÝÃÏÊýÁí´Æ¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ Ã£Ìé³¤¾­ 57ºÐ¤Ç¤¹¡£

º´À¤ÊÝ¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ï5²óÌÜ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸î±Ò´ÏÂâ¤Î»ÊÎá´±¤ä¸âÃÏÊýÁí´Æ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£

ÃåÇ¤¼°¤Ç¤Ï¡¢Ââ°÷Ìó110¿Í¤òÁ°¤Ë·±¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Êº´À¤ÊÝÃÏÊýÁí´Æ Ê¡ÅÄ Ã£Ìé ³¤¾­¡Ë

¡ÖÀ¾³¤¤Î¸î¤ê¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º´À¤ÊÝÃÏÊýÂâ¤ÎÂâ°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ìÁØ¡¢Ê³ÎåÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

48ÂåÌÜ¤ÎÉ¶ Àé¾ë³¤¾­¤ÏŽ¤24ÆüÉÕ¤±¤ÇÎ¥Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£