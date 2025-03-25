ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±
¢¡ ¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Îº£µ¨½é¼ÂÀï
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀèÈ¯¤Ïºòµ¨¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿±¦ÏÓ¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é³°³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡3²óÉ½¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Îº¸ÏÓ¥Þ¥¯¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³Ñ¤ØÆ¨¤²¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Âè3ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ÇÂåÂÇ¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬5²ó9Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢5ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Û¥»¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬3ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ25Æü¤ËºÆ¤Ó¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ½ªÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±27Æü¤«¤é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎËÜµòÃÏ³«Ëë3Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£