¥É·³¼Â¶·¤¬ÆüËÜ¤Ç´¶Æ°¡Ö¿´¤«¤éÎø¤·¤¤¡×¡¡¤¹¤Ã¤«¤êÎº¤Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
µ¢¹ñ¤·¤Æ¡È°¦¡É¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ½ÉÊ¡Ö²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç´¶¤¸¤¿¡È²¹¤â¤ê¡É¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢¡Öµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤¬Îø¤·¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢MLB³«ËëÀï¤Î¤¿¤áÍèÆü¡£¡ÖÃÇ¸À¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¡Ê¡ö³¨Ê¸»ú¡Ë¡ä¡Ê¤½¤ÎÂ¾¡ËÁ´¤Æ¡Ê¤Î¥È¥¤¥ì¡Ë¡£¿´¤«¤éÎø¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢Æ°²è¤Ç¡Öµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤¬Îø¤·¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤±¤É¡¢¤â¤·º£¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌµÃÎ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÂ¤ë¤¿¤Ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡×¡Ö¤¢¤ÎÂ¿µ¡Ç½À¡£¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¡Êµ¡Ç½¡Ë¤òÁª¤Ö¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤è¤êÀ¶·é¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¤è¤êÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×
¡¡ÃÈ¤«¤¤ÊØºÂ¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¤ÈÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤¬À¤³¦É¸½à¤Ç¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ÎÂç¤Ê¥È¥¤¥ì¡Ê¡öBigToilet¡Ë¤È¤½¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë»þ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë