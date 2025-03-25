¥Û¥ó¥ÀCS90¤Ï¼ã¼Ô¤ËËÜ³Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯Ç®¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Û¡Ê¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Ë
1964Ç¯¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏºÇ¤â¥Ý¥Ô¥å¥éー¤À¤Ã¤¿90cc¥¯¥é¥¹¤Ë²è´üÅª¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¤âCS90¡£Åö»þ¤Ï¥¯¥é¥¹¤Ç¥Ù¥ó¥ê¥£¤¬¥¢¥¿¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢125cc¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤Ë¼ÂÍÑ¼Ö¤¬¼çÂÎ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤À¤±¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤ÏCS90¤È¤·¤«¸Æ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤¬²è´üÅª¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ä¥Õ¥§¥ó¥Àー¤¬¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤Î¥Õ¥ìー¥à¤«¤éÊÌÂÎ²½¤·¡¢Á°¸å¤Ë125cc¤ä250cc¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÆ±¤¸18¥¤¥ó·Â¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡ª
1960Ç¯Âå¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼ÂÍÑ¼Ö¤Î¥¹ー¥Ñー¥«¥Ö¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä·Ï¤È¤·¤ÆÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤òÎ¾Â¤Çî÷¤ó¤Ç¸Ù¤¬¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ÖC110¤¬¾¯¿ô¤À¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎCB72(250cc)¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¤¥×¥Õ¥ìー¥à¤Ç¥ê¥ä¥Õ¥§¥ó¥Àー¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÞ¤ê¤·¤â1961Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¤Ï125cc¤È250cc¤ÇÀ¤³¦GP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢DOHC4µ¤Åû¤ÎRC164¤ä¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ50cc¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç4¥¹¥È¥íー¥¯¤ÇÆ®¤¦¥Û¥ó¥À¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ø£Ô¥Üー¥ó¤È¸Æ¤Ö¡¢¥×¥ì¥¹¹ÝÈÄ¤Ç¤â¥ê¥ä¥Õ¥§¥ó¥Àー¤ò°ìÂÎ²½¤·¤Ê¤¤¥Õ¥ìー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎGP¥Þ¥·¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥·¥ë¥Ðー¤ÎÁ°¸å¥Õ¥§¥ó¥Àー¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏGP¥Þ¥·¥ó¤ä¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿Á°¸å18¥¤¥ó¥Á¡Ê¾®ÇÓµ¤ÎÌ¼Ö¤ÏÄÌ¾ï17¥¤¥ó¥Á¤¬É¸½à¡Ë¤Ç¼Ö³Ê¤âÂç¤¤¤¤È¤¤¿¤é¡¢ÌÜ¤¬¥Ïー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï¾®ÇÓµ¤ÎÌ¥¯¥é¥¹¤ÇÍ£°ì4¥¹¥È¥íー¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢¥¹ー¥Ñー¥«¥Ö¤¬OHV¤«¤éOHC¤Ø¤Èºþ¿·¤µ¤ì¤¿·Á¼°¤Î¤Ò¤È¤Ä¾å¤ÎÂç¤¤µ¡£
50mm¡ß45.6mm¤Ç89cc¡¢8PS/9,500rpm¤Ï¥Ñ¥ïーÉ½¼¨¤³¤½2¥¹¥È¥íー¥¯¤ò²¼²ó¤ë¤â¤Î¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥É¤¬100km/h¤òÄ¶¤¨¤ë4¥¹¥È¤Î¶¯¤ß¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤³¤Î125cc¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼Ö³Ê¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥é¥¤¥Àー¤¿¤Á¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¤¤¤ï¤ÐGP¥Þ¥·¥ó¥ì¥×¥ê¥«¤Î¥ëー¥Ä¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤ÎÆÈÁÏÀ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥áー¥«ー¤Ï»Ã¤¯ÄÉ¿ï¤Ç¤¤Ê¤¤µ÷Î¥¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎT¥Üー¥ó¥Õ¥ìー¥à¤È¡¢ÀèÃ¼¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ê¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê3¼¡¶ÊÌÌ¤òÉÁ¤¯Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¸«¤Æ¤â¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£