¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡Ø¶ì²»¡ÙÁûÆ°¤Ë¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢GACKT¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤â¡Ö¾Ð¾Ð¡×ÉÕ¤¤ÇÈ¿±þ
¡¡¾¦¶È»ÜÀß¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤ÏÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß£Á£Ô£Ã¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤Î¸ø¼°£Ø¡ÖÆî¹Á¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×¤¬£²£²Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ãí°Õ´µ¯¤À¡£¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¼Ô¤ÎÊý¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡ÖÎý½¬¤Ï²È¤Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ä¤Ã¤«¤¨¤º¤ËÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇÈ¯É½¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤³¤½¡Ø²»³Ú¡Ù¤Ç¤¹¡£¼êÁ°¤è¤¬¤ê¤Ê±éÁÕ¤Ï¡Ø¶ì²»¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ô¥¢¥Î¤Ï¥Æ¥é¥¹Æâ¤Î¥«¥Õ¥§Å¹¡Ö£ã£á£æ£å¡õ£ä£é£î£é£î£ç¡¡£ç£ï£ï¡½£î£ï£ô£å¡×¤ËÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Å¹¤Ï£²£´Æü¤Ë£Ø¤Ç·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÅöÅ¹¤È¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¸½ºßÀºººÃæ¤Ç¤â¤¦»Ã¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¿ô¤Î¤ªÅÅÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÅöÅ¹¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¿ô¡¹¤Î²²Â¬¤äÎã¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î¸Æ¾Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Îóòó÷¡Ê±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÇ§¼±ÉÔÂ¤À¤È»ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤äÃí°Õ´µ¯¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸¾Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯À¤´Ö¤Î³§ÍÍ¤È¤Î»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ËÃøÌ¾¿Í¤â¼¡¡¹¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤Ï£²£µÆü¡¢£Ø¤Ç¥«¥Õ¥§Å¹¤ÎÊÛÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ì¤·¤¤¡£¡£¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£
¡¡ÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Â£ÏØ£×£Ù¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¹â¶¶¤Þ¤³¤È¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¶ì²»¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤Î¤Ê¤é³¹³Ñ¥Ô¥¢¥ÎÅùÃÖ¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡ª¡¡¤³¤¦¤·¤Æ°¦¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤¬¸º¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡ª¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¼êÁ°¤è¤¬¤ê¤Ê±éÁÕ¤Ï¶ì²»¤«¡Ä¾Ð¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÆ¤¯Â¦¤ÈÄ°¤¯Â¦¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ëÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤¬ÉÔ°Õ¤Ë¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤Ä¤¿¤Ê¤¤±éÁÕ¤¬²÷¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÆ¤¯Â¦¤Ë¤Ï¡ØÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡Ù¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢Ä°¤¯Â¦¤Ë¤â¡ØÃ¯¤«¤¬º£¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ø¤Î·É°Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ½Ð¿È¤Î½÷Í¥ÝÜÃ«Í§»Ò¤â¡Ö¤³¤³¤Ç±éÁÕ¤ò¤·¤¿»ö¤Î¤¢¤ë¿ÍÃ£¤¬¡ÊÆÃ¤Ë»Ò¶¡¡Ë¼«Ê¬¤Î±éÁÕ¤Ï¼êÁ°¤è¤¬¤ê¤Î¶ì²»¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡£¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡Ø¶ì²»¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¸µË½Ïª·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¤Þ¤Ç¤â¤¬È¿±þ¤·¡Ö·Êµ¤¤¬°¤¤¤È¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤ä¤í¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¨¤¨¤¬¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤¯¤é¤¤ÃÆ¤¤¤Æ¤â¡×¡ÖÊ¸¶ç¤Ä¤±¤¿ÅÛ¤é¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤¿¤¤¤·¤¿¼ª¤·¤Æ¤Ø¤ó¤ä¤í¡©¾Ð¾Ð¡×¤È£Ø¤Ç»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£