¿·³ã¸©Æâ¤Ç²«º½ÈôÍè¤Î¶²¤ì¡¡²«º½¤ÎÉÕÃå¤ä¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤ËÃí°Õ¡ªµ¤²¹¤â¾å¾º¤ÇÀãÊø¤ä´¥Áç¤Ë¤è¤ë²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤âÃí°Õ¤ò
¿·³ã¸©Æâ¤Ï26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï»ë³¦¤Î°²½¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¾å±Û»Ô¹âÅÄ¤Ç23¡î¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ê¤É¤Ç20¡î¤È5·î¾å½Ü¤«¤é5·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¡£»ë³¦¤¬10¥¥íÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²°³°¤Ç¤Ï¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤Æ²«º½¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ë³¦¤¬5¥¥íÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¤Þ¤¿¡¢º´ÅÏ¤Ç¤Ï¶¯É÷¤Ë¡£¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤Ç¤Ï¡¢Í»Àã¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤äÀãÊø¤Ë¡£¾å¡¦Ãæ±Û¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£