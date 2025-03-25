Ãæ¹ñ¤¬³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚÃÇÁõÃÖ¤ò³«È¯
Ãæ¹ñÁ¥Çõ²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤½¤Î»±²¼¤Î¿¼³¤Í¿ÍÀø¿åÄú¹ñ²È½ÅÅÀ¼Â¸³¼¼¤¬¡¢¿å¿¼4000¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¿¼³¤¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚÃÇÁõÃÖ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÝÅ´¡¢¥´¥à¡¢¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤ÎÈïÊ¤¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿Áõ¹Ã¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÀÚÃÇ²ÄÇ½¤Ç¡¢³¤ÄìºÎ·¡¤ä¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¸ºî¶È¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÌ±À¸ÍÑ¤Îµ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
China unveils a powerful deep-sea cable cutter that could reset the world order | South China Morning Post
China's deep-sea cable cutter could disrupt 95% of world communications
https://interestingengineering.com/innovation/china-cable-cutter-sever-95-world-communications
¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚÃÇÁõÃÖ¤ò³«È¯¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎHu Haolong»áÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿å°µ¤¬400µ¤°µ¤òÄ¶¤¨¤ë²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ËÁõÃÖ¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤Î³°Áõ¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼³¤¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤Ù¤¯¥â¡¼¥¿¡¼¤ÏÄã½ÐÎÏ¤Ë¤·¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Ä¾·Â15cm¤Î¸¦ºï¥Û¥¤¡¼¥ë¤òËèÊ¬1600²ó²óÅ¾¤µ¤»¡¢³¤ÍÎÂÏÀÑÊª¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¹ÝÅ´¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÊ´ºÕ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Haolong»á¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÍÑÅÓ¤Ï³¤ÍÎ»ñ¸»³«È¯¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ë¿¼³¤¤Î¡Ö±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò·úÀß¤·¡¢¸¦µæ³«È¯ÌÜÅª¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó³«È¯¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÍÑÅÓ¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¡¢Ãæ¹ñ¤¬³«È¯¤·¤¿1Ëü¥á¡¼¥È¥ëµé¤ÎÍ¿ÍÀø¿åÄú¡ÖFendouzhe¡×¤Ë¤âÅ¬¹ç¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚÃÇÁõÃÖ¤ËÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥È³¤¼þÊÕ¤ÇÉÑÈ¯¤·¤¿³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚÃÇ¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ò·ë¤Ö¥Ð¥ë¥È³¤¤Î³¤Äì¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÈÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÇËÂ»¤·¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÅö¶É¤Ï¹á¹ÁÀÒ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¡ÖNewNew Polar Bear¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÇËÂ»¤¬¹Ò¹ÔÆ°¸þ¤È°ìÃ×¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯2024Ç¯11·î¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ò·ë¤Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È¥É¥¤¥Ä¤ò·ë¤Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿·ï¤ÇÃæ¹ñÁ¥ÀÒ¤Î²ßÊªÁ¥¡ÖYI PENG 3¡×¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ò·ë¤Ö³¤ÄìÁ÷ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÅö¶É¤Ï¹á¹Á¤Î¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤¿²ßÊªÁ¥¡ÖXin Xin Tian 2¡×¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥¿¥ó¥«¡¼Á¥¤ÎÈÈ¹Ô¤òµ¿¤¤ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÇË²õ¹©ºî¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ë¥È³¤¤Î³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ëÂ»½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÅö¶É¼Ô¤Ï¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë - GIGAZINE
³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¹ñ¤È¹ñ¤ÎÄÌ¿®¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³Æ¹ñ¤¬¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë»ö¶È¤ò±Ä¤àÃæ¹ñ´ë¶È¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ó¡×¤ò¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ½ÉÊ¤äµ»½Ñ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥ê¥¹¥È¡×¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¹á¹Á¤ò1Ëü3000km¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÄ¾ÀÜ·ë¤ÖGoogle¤ÈMeta¤Î·×²è¤ò¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬Ãæ¹ñ¤ËÏ³¤¨¤¤¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÃæ»ß¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐÃæÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NATO(ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½)·³¤Ï¥Ð¥ë¥È³¤¤ÎÄì¤òÁö¤ëÅÅÎÏ¡¦ÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌµ¿Í¿å¾å´Ï¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ä¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢Åö¶É¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ½ÅÍ×ÃÏ°è¤ò24»þ´Ö365ÆüÂÎÀ©¤Ç¾ï»þ´Æ»ë¤¹¤ëÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËNATO¤¬¡Ö³¤¾å¥É¥í¡¼¥ó¡×¤òÇÛÈ÷ - GIGAZINE
¹á¹Á±Ñ»ú»æ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎËÉ±ÒÀïÎ¬¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥°¥¢¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬Åª¤ÊÍ×¾×ÉÕ¶á¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª´íµ¡¤òÃÎ¤é¤»¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÄÌ¿®¤¬Ë¸³²¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£²ó³«È¯¤µ¤ì¤¿³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚÃÇÁõÃÖ¤Ë¤Ï·³»öÍÑÅÓ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£