¡ÖÃ»Â­¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¤È¥á¥ë¡×½éÅÐ¾ì¡ª¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸ ½Õ 2025 in Ì¾¸Å²°

BACONは、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA」において、100万人以上を動員した人気の猫クリエイターが集結する、猫の合同写真展&物販展「ねこ休み展 春 2025 in 名古屋」を2025年5月3日(土)〜5月18日(日)に開催します。

ねこ休み展 春 2025 in 名古屋

開催日時: 2025年5月3日(土)〜5月18日(日)

営業時間: 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日・火曜日(5月5日、6日(月・祝日)は開館、振替休日なし)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 48組

主催 : 株式会社BACON

名古屋での春開催は2年ぶりとなり、今回は「ねこ休み展」開催10周年の節目を迎える特別な年。

記念すべき本展では、人気クリエイターによる限定グッズの販売や、春開催ならではのノベルティも登場します。

癒しとかわいさに満ちた“ねこまみれ”の空間を楽しめます。

■『ねこ休み展』10周年!初公開の新作と限定グッズが満載の猫好き必見イベントが春に開幕!!

2015年に始まった「ねこ休み展」も、ついに10周年!累計来場者数は200万人を超え、出展クリエイターのトータルSNSフォロワー数は驚異の300万人超え。

春開催となる今回は、人気クリエイターたちが春らしい彩りとぬくもりに満ちた癒しの新作を展示します。

展示作品はすべてが新作で、SNS未公開のレアな作品も多数!春の訪れとともに、心和む猫たちとのひとときを楽しめます。

<新たなスター猫の仲間に「Muu」&「短足マンチカンのプリンとメル」が初登場!!>

Instagramでフォロワー数31万人を誇る人気猫「Muu(@muu_daybyday)」が、写真展に初登場!むーくんの日常を切り取った癒しの作品が、満を持して展示されます。

その愛らしい表情やしぐさに、会場全体がほっこりすること間違いなしです。

さらに、可愛いマンチカンのコンビとして注目を集める「短足マンチカンのプリンとメル(@purin_nyan)」も初登場!

ふたりのキュートな春らしいショットも楽しめます。

このほかにも、Instagramでフォロワー数50万人を超える「むぎめし家(@mugimeshi323)」が、愛らしい3匹の猫“こむぎ、こまる、ここあ”の日常を切り取った癒しの新作を展示!見る人の心を温かくする作品が会場を彩ります。

また、オリジナルの付け襟姿が可愛い「寅ちゃん(@torachanthecat)」は、最新コレクションとなる「寅コレ」を披露!ファッションと猫の魅力が融合した新作に注目です。

さらに、Xのフォロワー数が52万人を誇るスター猫「うにちゃん(@unicouniuni3)」も新作を展示!そのほか、話題の島猫写真家「あおいとり(@bluebirdjourney)」が新作写真集「ずっと気まま猫」から厳選した作品をお届けします。

美しい島猫たちの姿を通して、特別なひとときを楽しめます。

今回限りの新作とともに、10周年を迎えた『ねこ休み展』を存分に堪能できます!

■10周年記念のスペシャルグッズが春開催限定仕様で登場!

10周年を記念して、会場内には限定グッズを取りそろえた特設コーナーが登場!過去に人気を博したクリエイターたちが春の装いで再集結。

ここでしか手に入らない数量限定アイテムが盛りだくさん。

お早めの来場をおすすめします!

●「にゃん家の団欒」(Instagram:@nyan__q)

陶器作品が人気のクリエイターが作り出す「10」にちなんでテンカラットの宝石にゃんこを初披露!!

●「福嶋吾然有」(Instagram:@asari_fukushima)

人気の落書きシリーズの大型作品に、10周年にちなんだ10匹の猫たちを描き下ろし!

こちらの作品をモチーフにして、トートなど『ねこ休み展』限定グッズを展開予定です。

●「YUKARI’n GALLERY」(Instagram:@yukarin3351)

「スポにゃん」スペシャルバージョンが登場!!

※すべて予定のため、変更となる可能性があります。

価格も未定です。

■大人気「Cats in the room.」によるPOP UP EVENTも開催!

やわらかなタッチと独自の世界観で注目を集める「Cats in the room.(@mimumoco)」によるPOP UP EVENTも開催。

春限定のカラーやテーマを取り入れた作品群にご注目ください!

■10周年の感謝を込めて!春限定ポストカード&豪華記念グッズをプレゼント!

2025年、『ねこ休み展』はついに10周年!春開催となる今回は、来場の皆さまへ感謝の気持ちを込めて、春限定デザインの10周年記念ポストカードをプレゼントします!

さらに、会場で写真を撮ってSNSに投稿していただくと、10周年ロゴ入りの限定ポーチをプレゼント!春らしい色合いと使いやすさを兼ね備えた、ここだけの特別アイテムです。

また、Wチャンスとして、SNS投稿者の中から抽選で「10周年記念の特製ロンT(非売品)」が当たるキャンペーンも実施!シルクスクリーンによる繊細なプリントと、猫愛あふれる限定デザインはファン必見。

春のおでかけにもぴったりな一着です。

【応募方法】

会場内の様子を撮影し、#ねこ休み展のハッシュタグを付けて、Instagram、Xへの投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。

※公式SNSのフォローも必須。

※すべて数量限定につき、無くなり次第終了となります。

■春を彩る、ハンドメイドのねこグッズが大集合♪お気に入りのひとつがきっと見つかるはず!

<福嶋吾然有>

・天使のミニ原画 4,950円

・マルチクリーナー 660円

・マルチクリーナー大 720円

・マルチクリーナー大(10周年限定版) 720円

<灯さかす>

・アクリルペンライト 2,200円

・アンブレラマーカー 660円

・お守り風アクリルキーホルダー 660円

・ソーイングセット 1,320円

・ましまろうオリジナルぬいぐるみ 各種2,145円〜

<SUIMIN>

・サコッシュ 1,980円

・メッシュポーチ 2,090円

・キルティングポーチ 1,870円

・ボアポシェット 2,640円

<torachanthecat>

・またたびエビ天 1,650円

<Mai>

・ザビエル首輪 1,870円

<Damyan.>

・にくきゅうグミチャーム 1,500円

・にくきゅうグミヘアクリップ 1,500円

<nemunoki paper item>

・KOREGASUKI!ポストカード 165円

・KOREGASUKI!スクエアメモ 275円

・Whip Cats Stamp Set 3,960円

<ほんだ猫>

・本を傷つけにくいしおり 1,100円

・ほんだ猫 めがねふき 1,430円

<ソラネコ>

・十二星座耳飾り ピアス・イヤリング 2,200円

<uta to ito>

・にゃーるけーきブローチ 3,700円

・にゃーるけーきバッグチャーム 4,200円〜

・雨空ブローチ 3,900円

・雨空バッグチャーム 4,200円〜

<maoo>

・ポストカード 165円

・メッセージカード 440円

・コインケース 2,970円

・作品集 2,200円

・メッセージカード 440円

・ミニシールセット 550円

<chato>

・中皿うす 3,300円

・カップ 3,300円

<白石チエ>

・ねこの豆皿 2,420円

・ねこの脚付きカップ 4,620円

<necomilk>

・レモンのフレンチクルーラー(キーホルダー) 1,700円

・さくらもちさん(キーホルダー) 1,500円

・三色ねこ団子とねこ桜もちのボールペン 1,300円

<とむ>

・ウッドキーホルダー 990円

・クリーナークロス 770円

・ステッカー 330円

・マスキングテープ 880円

・クリップブローチ&メモスタンド 1,100円

・ランチトート 3,080円

<おかもとあお>

・トートバッグ 2,530円

・タオルハンカチ 1,100円

・アクリルキーホルダー 1,100円

<chicchi>

・クッキーブローチ 660円

※上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記です。

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

