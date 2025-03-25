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The Trump Administration Accidentally Texted Me Its War Plans - The Atlantic
Hegseth slams The Atlantic: "Nobody was texting war plans"
https://www.axios.com/2025/03/24/hegseth-trump-atlantic-yemen-houthis-text-war-plan
Messages with Yemen war plans inadvertently shared with reporter appears 'authentic': Official - ABC News
https://abcnews.go.com/Politics/trump-officials-accidentally-shared-yemen-war-plans-group/story?id=120106043
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