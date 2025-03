¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥À¥¤¥½¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¤¬NBA»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç1¥·ー¥º¥ó200¥¹¥Æ¥£ー¥ëÄ¶¤¨

3月24日(現地時間23日、日付は以下同)。アトランタ・ホークスは、ホームのステイトファーム・アリーナでフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に132-119で勝利し、ここ9戦を7勝2敗とした。

3連勝のホークスでは、トレイ・ヤングがゲームハイの28得点12アシスト、ザカリー・リザシェイが22得点、5本の3ポイントシュートを沈めたジョージ・ニアンが計20得点、オニエカ・オコングが14得点9リバウンド2スティールをマーク。

そしてダイソン・ダニエルズはフィールドゴール成功率33.3パーセント(4/12)の8得点に終わるも、5リバウンド3アシスト5スティールで勝利に貢献。今シーズン、22歳のガードが5スティール以上を奪ったのは13試合目となった。

キャリア3年目のダニエルズは、24日終了時点で66試合に出場してリーグトップの平均3.1スティール。2位のシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(オクラホマシティ・サンダー/同1.765本)に大差をつけ、シクサーズ戦を終えて202スティールに到達。

ダニエルズは22歳と6日で1シーズン200スティールを達成。1シーズン200本超えは2008-09シーズンのクリス・ポール(現サンアントニオ・スパーズ)以来初で、統計が開始された1973-74シーズンから、1981-82シーズンにアービン“マジック”ジョンソン(元ロサンゼルス・レイカーズ)が達成した22歳240日を抜いてNBA史上最年少記録を塗り替えた。

25日を終えて、ホークスはイースタン・カンファレンス7位の35勝36敗。2シーズンぶりのプレーオフを目指すチームは、残り11試合でどこまで白星をつかむことができるのか、そしてダニエルズがどれだけスティールを量産するのかも注目したい。

At 22 years and 6 days, Dyson is the youngest player since 1973-74 to have 200 steals in a season 🥷

Making history 🇦🇺 https://t.co/Gg3l5NykRA

