BE:FIRSTが、7枚目のニューシングル『GRIT』を5月28日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開された。

前作より約4カ月ぶりとなるニューシングルの表題曲「GRIT」は、2000年代HIPHOPを現代に昇華させたトラックに乗せて、これまでの成功の秘訣を言うならば不屈の精神である、と世界に向けて新たな一歩を宣言する自分達の今までとこれからを描いた、アグレッシブなヒップホップチューンとなっている。

また、今作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲で、ロサンゼルスを拠点とする21歳のプロデューサー Kaviと、音楽プロデューサー/シンガー/ソングライター Colby O'Donisを迎えて制作された。

その他、タイトル未定の新曲と、メンバーのソロ企画『One of the BE:ST』の第3弾となるRYUHEIのソロ曲「Loop ~One of the BE:ST-03 RYUHEI~」の合計3曲を収録予定。LIVE盤には、2025年1月12日、13日に開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』でのBE:FIRSTのパフォーマンスを収録し、MV盤には表題曲「GRIT」のMVと撮影裏を収めたBehind The Scenes映像が収められている。

さらに、ライブ映像とMVを収録したBMSG MUSIC SHOP限定盤や、バンドルグッズ付きの形態もBMSG MUSIC SHOPにて販売。リリース記念グッズもBMSG SHOPにて発売される。

なお、BE:FIRSTは2025年4月より15都市を回る自身初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』の開催を控えている。

(文=リアルサウンド編集部)