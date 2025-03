¿Æ»Ò¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¥Ï¥ó¥Ç¥£¼°¡ª¥¨¥¸¥½¥ó¥Þ¥Þ¡ÖÅÅÆ°É¡¿åµÛ°ú´ïPochiSui¡×

「エジソンママ」、は、シリーズ最上位モデル【電動鼻水吸引器PochiSui(ポチスイ)】を2025年3月27日(木)に発売します。

エジソンママ「電動鼻水吸引器PochiSui」

希望小売価格 :6,050円(税込)

対象月齢 :全年齢対象

医療機器認証番号:第306AFBZX00056000号

「エジソンママ」、は、シリーズ最上位モデル【電動鼻水吸引器PochiSui(ポチスイ)】を2025年3月27日(木)に発売。

※1 2024年12月自社調べ ハンディタイプにおいて

■商品特徴

〈ポイント1:片手で操作!鼻水にあわせて3段階パワフル吸引〉

粘度にあわせてしっかり吸引

お子様を支えながら、片手で操作できるのがうれしいポイント。

3段階の吸引圧を選べます。

シリーズ最大・ハンディ式で日本最大※3吸引圧-70kPaでパワフル吸引。

また、お鼻に直接あてるノズル部分は、デリケートなお鼻の粘膜を傷つけにくいやわらかなシリコン素材です。

鼻の穴が小さいお子様や新生児にも使えるコンパクトノズルと通常ノズルの2種類付属。

※3 2024年12月自社調べ

〈ポイント2:日本唯一※4!鼻水漏れセンサー搭載〉

独自のセンサーを搭載

本体への鼻水流入を感知すると、自動で吸引が止まる独自のセンサーを搭載。

故障の原因を最大限防ぎ、衛生的に使えます。

※4 2024年12月自社調べ ハンディタイプにおいて

〈ポイント3:誰でも簡単操作!一定の吸引圧で耳への負担を軽減〉

誰でも使える

電源ボタン1つの操作で、誰でも使いやすい仕様。

電動式は手動式、口吸い式と比較して、吸引の加減調整が必要ありません。

一定の吸引圧で優しく吸いとるので、耳への負担やお子様の嫌がる時間を最小限に減らすことができます。

〈ポイント4:静音・コンパクト設計〉

持ち運びにも便利

寝ている姿勢でも使いやすいコードレスタイプ。

外出先でも持ち歩ける、片手に収まるほどのコンパクトなサイズ感です。

また、静音設計なので、機械音で怖がることもなく、睡眠中のお子様も起こさずに鼻水ケアができます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 親子の負担を最小限に抑えたハンディ式!エジソンママ「電動鼻水吸引器PochiSui」 appeared first on Dtimes.