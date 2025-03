今回はビックカメラ池袋本店にて、夏に向けた自分磨きに使えるエクササイズアイテムの売れ筋を取材しました。エクササイズアイテムは、コロナ禍で宅内需要が増したころに盛り上がりましたが、フィットネスブームが続く現在も安定した需要があるといいます。同店で健康家電コーナーを担当する松田啓氏は「ランニングマシンやエアロバイクなどはスペースを取る、ということで売り場から姿を消しましたが、ご自宅でもそこまで場所を取らない器具は幅広い層に人気があります。また、トレーニングした後に筋肉をほぐしてケアするグッズもあわせて買われることが多いですね」と言います。

ビックカメラ池袋本店 3Fの健康家電コーナー。担当の松田啓氏に案内してもらった身体を効率的に鍛えるには運動とケアが欠かせません。ということで、今回はマッサージ系アイテムも合わせて、売れ筋モデルを5つ挙げてもらいました。松田氏が助言する「自分磨きを習慣化するための3カ条」を踏まえ、自分にあったアイテムを見つけてみましょう。○<自分磨きを習慣化するための3カ条>どこを磨くにせよ、一定期間使い続けて効果を測るのが基本。ひとまずの目安は1カ月。使い続ける際は、どの部位を磨いているかを意識することが重要。そのうえで、現実的なビフォー・アフター像をイメージしておくと効果がはっきり出やすい。※本文と写真で掲載している価格は、2025年2月5日14:30時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見てください。第1位:セルライトを直接刺激すると話題の「セルライ子」直近でとりわけ売れ行きが伸びているのは、La-VIE(ラ・ヴィ)のエステローラー「セルライ子」とのこと。長さ40cmのスティック状のエステローラーで、脂肪が多い部位に生じがちな皮膚の細かな凹凸(セルライト)を直接刺激するとうたっています。取材時の価格は1,400円でした。「両端を両手で握って、中央のローラーを部位に押し当てて転がすことでマッサージします。美容目的もありますし、内側の筋肉をほぐして血行を促す効果もあります。女性だけでなく、仕事や運動の後の筋肉をほぐしたいということで買われていく男性も多くいらっしゃいます」La-VIE「セルライ子」第2位:点で筋肉をほぐす「エニーボール」2位も、La-VIEのアイテムがランクインしました。直径6.5cmの「エニーボール」です。硬めのシリコンゴムで作られており、重量は約150gとなります。取材時の価格は1,080円でした。「スポーツジムにもよくあるストレッチボールですね。鎖骨や首などに当てることで筋肉を点で刺激して、運動後にたまった老廃物を押し出して血行をよくしたりできます。筋膜はがしに使うという方もいますね。購入層はジムで身体を動かす人たちと重なるので、20〜40代の男女が中心になるかなと思います」La-VIE「エニーボール」第3位:高コスパな宅内筋トレ定番ツール「スマートローラー ヘヴィ」3位はトレーニング器具です。腹筋ローラー「スマートローラー ヘヴィ」で、こちらもLa-VIEの製品となります。直径11cmとコンパクトなころが特徴です。取材時の価格は1,380円でした。「腹筋ローラーはおうちでのトレーニング器具としては定番中の定番ですが、こちらはローラーの径が小さくて、より腹筋に高負荷がかかるところがポイントです。初めて試すと、男性で膝をついても2〜3回往復するだけで筋肉痛になるくらいです。腹筋ローラー全体では男女ともに人気ですが、こちらはやはり男性人気が優勢ですね」La-VIE「スマートローラー ヘヴィ」第4位:全身を強力にほぐせるマッサージガン「REBIVE EX FIT」4位は、再びマッサージアイテムになります。MYTREXのマッサージガン「REBIVE EX FIT」で、取材時の価格は16,500円でした。毎分3,200回振動し、振動レベルは5段階で調整可能。部位にあわせたアタッチメントを5種類同梱し、アームの長さも20cmから36.5cmまで3段階で変えられます。「アームの長さや角度を変えて背中まで全身マッサージできます。トレーニング後に全身の筋肉を強力にほぐせるということで、海外ではフィットネス用品としてヒットしています。国内では身体を鍛えている人と持ち運びやすいマッサージ器を求めてる人によく売れていますね」MYTREX「REBIVE EX FIT」アームを伸ばしてふくらはぎに当てているところ第5位:宅内据え置き器具のロングセラー「健康ステッパー ナイスデイ」5位は、据え置き型のエクササイズ器具です。Shop Japanの「健康ステッパー ナイスデイ(プレミアム)」で、取材時の価格は14,289円でした。その場で左右の足を動かして足腰を鍛えるマシンで、シニアを中心に安定した人気があるそうです。「売り場にある据え置き型のマシンが少なくなるなかで、こちらは口コミの力もあって売れ続けています。無理のない負荷で足腰が鍛えられますし、有酸素運動もできますから。ご夫婦で買われていく方が多い印象です」なお、別売りオプションの専用ハンドルも9,900円で売られていて、「ほとんどの方はセットで買われていきます」とのことです。Shop Japan「健康ステッパー ナイスデイ(プレミアム)」に専用ハンドルを装着したところはみ出し情報・・・年代も国籍も問わず支持が広がる「FootFit3」売れ筋ランキングには入らなかったものの注目すべきアイテムとして、松田氏はSIXPADのEMSトレーニングアイテム「FootFit3」を挙げました。足裏やふくらはぎなどに当てて筋肉に電気刺激を与えることで鍛えることができるツールとなります。取材時の価格は43,780円でした。「足のむくみが気になる方や筋肉が少ない方によく売れています。電源を入れて、足やふくらはぎを乗せるだけで強制的に筋肉が動くので、足腰が弱くなったと感じている人でも安心してトレーニングできます。ご年配の方にも若い人にも人気です。免税でもよく動く商品なので、国を超えてファンが広がっているのかなと思います」SIXPAD「FootFit3」著者 : 古田雄介 ふるたゆうすけ フリーランスライター。『アキバPick UP!』(ITmedia PC USER/2004年〜)や『売り場直送! トレンド便』(日経トレンディネット/2007〜2019年)などのレポート記事を手がける。デジタルと生老病死のつながりにも詳しい。著書に『スマホの中身も「遺品」です』(中公新書ラクレ)、『ここが知りたい!デジタル遺品』(技術評論社)、『故人サイト』(社会評論社)など。 この著者の記事一覧はこちら