¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡ªÇµ¤¬Èþ¡ÖÄ¹Ìî¸©»º¤ê¤ó¤´¥¸¥ã¥à¡×

乃が美は、「長野県産りんごジャム」を、2025年4月1日(火)より国内『乃が美』店舗にて数量限定で再販します。

乃が美「長野県産りんごジャム」

販売価格 :1本 1,100円(税込)

販売期間 :2025年4月1日(火) 〜

※数量限定のため、販売予定数が無くなり次第、

販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗・ECサイト

ふじりんごは『国光』と『デリシャス』を交配し開発された品種で、酸味と甘みのバランスが良い親しみやすい美味しさです。

特に長野県は内陸に位置し標高も高いことから昼夜の温度差が大きく、果実が甘く熟します。

その美味しさを最大限に引き出すため、スライスしたりんごと、とろけるようなピューレを贅沢にブレンド。

口に入れた瞬間、芳醇な香りと、とろけるような甘みが広がるジャムに仕上がっています。

■おすすめの食べ方

乃が美「生」食パンに塗って、贅沢な味わいを存分に楽しめます。

トーストしたパンにバターやクリームチーズと一緒に乗せても楽しめます。

