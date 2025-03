BIGLOBEは、2025年3月25日より、利用者のセキュリティ対策を強化し、利便性を向上させるため、提供中の「トータル・ネットセキュリティ」に新しい機能を追加します。

BIGLOBE「トータル・ネットセキュリティ」

BIGLOBEは、2025年3月25日より、利用者のセキュリティ対策を強化し、利便性を向上させるため、提供中の「トータル・ネットセキュリティ」に新しい機能を追加。

本サービスは、マカフィー株式会社の技術を採用しており、今回の機能追加で、より安心・安全なインターネット環境を提供します。

https://security.biglobe.ne.jp/tns/

【変更内容】

・個人情報流出チェック機能の強化

これまで提供していたメールアドレスのインターネット上への流出監視に加えて、電話番号、クレジットカード番号、銀行口座などの個人情報の流出を監視します。

個人情報が流出した場合、詐欺やなりすまし等に悪用される危険性があり、本機能によって、より被害にあわないための対策ができます。

・AIによる詐欺SMS対策機能の追加

最新のAI技術を活用し、SMSに届く詐欺メッセージを判別する機能です。

昨今、宅配業者などを装ったフィッシングSMSが増加しています。

このようなフィッシングSMSのメッセージを開く前に安全性を評価し、悪意あるURLを発見した場合は警告します。

・基本ライセンス数を7台へ拡大

月額料金で利用できる基本ライセンス数が3台から7台へ拡大します。

複数のパソコンやスマートフォン等を所有する方や、ご家族の端末においても幅広くインストールいただけるようになります。

・セキュリティソフトにVPN機能を追加(注1)

これまでVPN機能は、独立したソフトウェア製品である「セーフコネクト」で提供しておりましたが、セキュリティソフトの一機能としてVPN機能が利用できるようになります。

機能追加によって、インストールするソフトウェアが1つとなります。

VPN機能の暗号化通信によって、カフェやホテルなどの公衆Wi-Fi利用時にも、安全な通信が行えます。

(注1)

MacではVPN機能を利用できません。

【月額料金】

月額580円(税込638円)

※月額料金に変更はありません。

■現在契約中の利用者

「トータル・ネットセキュリティ」を契約中のお客さまは、3月28日から順次、新機能を利用できます。

利用に際しての詳細は会員サポートを確認してください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 個人情報保護・AI詐欺対策などを追加でより安心できるセキュリティサービスへ! 個人情報保護・AI詐欺対策などを追加 appeared first on Dtimes.