¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡¢¡Ö¾¾²°¡×¤È¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤ÎÊ£¹ç·¿Å¹ÊÞ¡Ö³à¸¶¿·²ìÅ¹¡×¤òÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢µí¤á¤·¡¦¥«¥ì¡¼¡¦Äê¿©¡¦¤½¤ÎÂ¾Ð§¤Î¡Ö¾¾²°¡×¤È¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤Î¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¤ÎÊ£¹ç·¿Å¹ÊÞ¡Ö³à¸¶¿·²ìÅ¹¡×¤òÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¿·Å¹ÊÞ¤¬³«Å¹¤¹¤ë³à¸¶»Ô¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©ÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¸ý12Ëü¿Í¤òÍ¤¹¤ëÆàÎÉ¸©Âè2¤ÎÅÔ»Ô¡£ÂçÏÂ»°»³¤ä³à¸¶¿ÀµÜÅù¤ÎÎò»ËÌ¾½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿´´ÀþÆ»Ï©¡¢Å´Æ»Ï©Àþ¤¬È¯Ã£¤·Âçºå¡¢µþÅÔÊýÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬È´·²¡¢Âç·¿¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤²¹¸ÎÃÎ¿·¤Î¤Þ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Ï»ÔÆâÃæ¿´Éô¤òÆîËÌ¤Ë½ÄÃÇ¤¹¤ë¹ñÆ»24¹æÀþ¤ÈÅìÀ¾¼çÍ×Æ»Ï©¤Ç¤¢¤ëÃæÏÂ´´Àþ¤Î¸òº¹ÅÀ³ÑÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤È¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãó¼Ö¾ì¤ò20ÂæÀßÃÖ¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤â°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶áÎÙ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤òÂ¿¤¯Àß¤±¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Ï
Å¹Ì¾¡§³à¸¶¿·²ìÅ¹¡Ý¾¾²°¡¦¾¾¤Î¤äÊ£¹çÅ¹
½êºßÃÏ¡§ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¿·²ìÄ®141¡Ý2
³«Å¹Æü¡§3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë10:00¡Á
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö±Ä¶È
ÀÊ¿ô¡§34ÀÊ
Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¡§¤Ê¤·
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡áhttps://www.matsuyafoods.co.jp