Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤äIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÇ½Æ°Åª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ªÅìµÞ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡ÖTOQ IMMERSIVE OOH¡×

東急エージェンシーは、没入型OOH広告企画「TOQ IMMERSIVE OOH」をスタート。

第一弾として、技術協力パートナーであるモッチハック独自の360度音響技術「imavo」を用いた「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」の広告メニューを2025年3月25日より販売開始します。

同社は、最新技術を用いPhygital※1な体験価値の提供を推進しています。

今回スタートする没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH」では、従来の受動的な接触から、先進的なデジタル技術やIPコンテンツを活用して能動的に楽しめる没入感の高い広告体験を実現します。

第一弾の「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」をはじめとして、今後も東急沿線のエンターテインメント活性化につながる魅力的な広告企画を実現していきます。

※2 商標登録・意匠登録出願中

【TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND 商品概要】

「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」は、広告内のQRコード※3を読み取りイヤホンを利用する事で、手軽に立体的な音響を体験できる広告企画です。

イマーシブサウンドが再生されることにより、広告接触者に対して、「好きな人やものがすぐ近くにいる」ような没入感の高い体験及びコンテンツとして能動的に楽しんでもらう広告体験を提供します。

また、広告内容と連動したサウンドにより、広告主は広告内容への理解促進や興味喚起を図ることができ、生活者は「見に行きたくなる・広めたくなる」という新たな広告コミュニケーションにより高い広告効果が期待できます。

特にIPを活用するエンタメ業界での、ファンとの心的距離が遠くなるカムバック準備期間、カムバック活動との相乗効果が想定されます。

2024年7月に実施した実証実験では、世界的エンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEの日本本社である株式会社HYBE JAPANと協業しHYBE MUSIC GROUPの『TOMORROW X TOGETHER』と『BOY NEXT DOOR』の広告を東急電鉄所属車両内の中吊りポスターや渋谷駅の大型ポスターに掲出し、大きな反響を得ました。

東急田園都市線掲出モニター

申し込み受付:2025年3月25日〜

対象媒体 :トークボックス(東急東横線・東急田園都市線・1編成貸し切り)

中づりポスター全線ワイドジャック企画

(5ホルダーハーフジャック・3ホルダー両ジャック)

TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND概要

トークボックス

中づりポスター全線ワイドジャック(5ホルダーハーフジャック・3ホルダー両面ジャック)

※1 「Phygital」=フィジカル(Physical)とデジタル(Digital)が融合した生活空間

昨今、デジタルテクノロジー活用の重要性が高まる一方で、同時にフィジカルな顧客接点でのデジタル変革も進んでいます。

「Phygitalプロジェクト」は両者を統合し、最適化することで感動的なブランド体験の実現を目指す東急エージェンシー独自のソリューション開発プロジェクトです。

※2 体験の際は位置情報との連動が必要です。

※3 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

