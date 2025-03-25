¼ç±é¸¦¥Ê¥ª¥³¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª±Ç²è ¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù
ÀõÅÄ°»¤Ï¡¢2025Ç¯5·î2Æü(¶â)¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¿¥·¥Í¥¹¥¤¥Ã¥Á¶äºÂÂ¾¡¢Á´¹ñ¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù¤ËÀëÅÁ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è ¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù
ÀõÅÄ°»¤Ï¡¢2025Ç¯5·î2Æü(¶â)¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¿¥·¥Í¥¹¥¤¥Ã¥Á¶äºÂÂ¾¡¢Á´¹ñ¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù¤ËÀëÅÁ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
¤Þ¤¿ËÜºî¤Ç¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¸¦¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)¤Ë¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼ ¥·¥¢¥¿¡¼6¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀõÅÄ°»Presents±Ç²è¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù¡ß¸¦¥Ê¥ª¥³¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨)¡Öºê¡×¤Ï¡ÖÎ©¤Ä¤¶¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢£ÀõÅÄ°»¤È²¬ºê°éÇ·²ð´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È¤»¤¡¦¤³¤¨¡¦¤Î¤É¤ËÀõÅÄ°»¡É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¸Ç·ÁÀõÅÄ°»¡×¤Ï¡¢1887Ç¯¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤Ê¤ë¿å°»¥¿¥¤¥×¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÄÃ³±µîáâÌô¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ(»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ)¤Ç¤¹¡£
1970Ç¯¤«¤éÆ±¼Ò¤ÎTVCM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹¹ð¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±ÊÏ»Êå¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¿¤ë²¬ºê°éÇ·²ð´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢ÁÏ¶È130¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2017Ç¯¤ÎÆ±¼Ò¼þÇ¯¹¹ð¤Ë¤â¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù¤ÎÀëÅÁ¶¨ÎÏ¤Î»²²Ã¤Ø¤È¤´±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀõÅÄ°»Presents±Ç²è¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù¡ß¸¦¥Ê¥ª¥³¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
º£²ó¡¢±Ç²è¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤»î¼Ì²ñ¡ÖÀõÅÄ°»presents±Ç²è¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù¡ß¸¦¥Ê¥ª¥³¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò4·î1Æü(²Ð)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é55Ç¯¡¢¹¢¤ò¼é¤ê²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¸¦¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡ÙÀëÅÁ¶¨ÎÏ¤ÎÀõÅÄ°»¤È°ì½ï¤Ë¡ã´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡äÁ´¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¹¢¼é¤êÂâ¤Ë½¢Ç¤¡£
ÀõÅÄ°»¤Ç¹¢¤ò½á¤·¡¢±Ç²è¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù¤Ç¿´¤ò½á¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)¡¡³«±é18:30(³«¾ì18:00)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼ ¥·¥¢¥¿¡¼6(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3ÃúÌÜ15¡Ý15)
JR¡Ö¿·½É±Ø¡×Åì¸ý¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥í ´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡¦ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¡Ö¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø¡×B7½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
ÅÐÃÅ¼Ô¡¡¡¡¡§¸¦¥Ê¥ª¥³ÍÍ¡¢²¬ºê°éÇ·²ð´ÆÆÄ(Í½Äê)
ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡§ÇßÂôÉÙÈþÃËÍÍ(Í½Äê)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§18:30¡Á19:00¡¡¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
19:00¡Á20:55¡¡¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù¾å±Ç(115Ê¬)
ÆÃÅµ¡¡¡¡¡¡¡§Íè¾ì¼ÔÍÍ¤Ë¡ÖÀõÅÄ°»¤·¤Ã¤È¤ê¤Î¤É°»¡¡ÀÖ¥·¥½¹á¤ëÇßÌ£¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù³µÍ×
±Ç²è³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤àÃíÌÜ³ôÇÐÍ¥¡¦ÃæÈøÍ²À¡ßÇ§ÃÎ¾É¤ÎÁÄÊì¡¦µª¹¾Ìò¤Ë·ÝÇ½À¸³è55¼þÇ¯¡¦¸¦¥Ê¥ª¥³¤¬W¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹±Ç²è¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯5·î2Æü(¶â)¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¿¥·¥Í¥¹¥¤¥Ã¥Á¶äºÂ Â¾ Á´¹ñ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Î´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÏ»Êå¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø°Â³Ú»à¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù¤¬2025Ç¯3·î¡¢¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç2½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤µ¤ì¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡¢²¬ºê°éÇ·²ð¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥½¡¼¥×Å¹¤ÇÆ¯¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦²ÃÆá(ÃæÈøÍ²À)¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¡£
¡Ö°ì½µ´Ö¤À¤±¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²ð¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×
»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆá¤Ï¡¢¥½¡¼¥×¾î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈëÌ©¤Ë¡¢ÍâÆü¤«¤éÁÄÊìÂð¢Î¥½¡¼¥×Å¹¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¡¢¡È¿Í¤Î¿ÈÂÎ¡É¤òÀö¤¤Â³¤±¤ëÆó½ÅÀ¸³è¡Ò¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯¡Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ß¡¢Ì¾Á°¤¹¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÄÊì¡¦µª¹¾(¸¦¥Ê¥ª¥³)¤Î²ð¸î¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë²ÃÆá¡£
²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡È½éÂÐÌÌ¡É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤æ¤¯ËèÆü¡£
¡Ö¤É¤¦¤»Ëº¤ì¤ë¡×Áê¼ê¤ËÂÐ¤·²ÃÆá¤Ï¡¢ÁÄÊì¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î»ö¤òÁÇÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£
¤½¤·¤ÆÁÄÊì¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤È¸ÉÆÈ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¼ç±é¸¦¥Ê¥ª¥³¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª±Ç²è ¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¤å¡Ù appeared first on Dtimes.