Nazuna¤¬Ãæ¾®´ë¶ÈÉôÌç Âè6°Ì¤ò¼õ¾Þ¡ª¥Ù¥¹¥È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025

Nazunaは、リンクアンドモチベーション主催の「ベストモチベーションカンパニーアワード2025」において、「中小企業部門」第6位を受賞しました。

今回の受賞は、組織改善に対する「経営のコミットメント」と「組織改善の自走」が高く評価されたことによるものです。

経営陣が主体的に組織課題に向き合い、改善施策を推進する姿勢が、従業員エンゲージメントの向上につながった点が受賞の決め手となりました。

■「ベストモチベーションカンパニーアワード」とは

株式会社リンクアンドモチベーションが企業と従業員の相互理解・相思相愛度合いを偏差値化した「エンゲージメントスコア※」が高い企業を表彰する年に一度の式典です。

2011年より開始され、今回で15回目を迎える同アワードは、企業の持続可能な成長を実現する「モチベーションカンパニー」を表彰する場として、国内最大級の規模を誇ります。

※企業と従業員のエンゲージメント(相互理解・相思相愛度合い)を表す指標。

データベースを基に偏差値として算出されるほか、結果に応じた11段階のランク付けを「エンゲージメント・レーティング」と定義しています。

また、「エンゲージメントスコア」「エンゲージメント・レーティング」は株式会社リンクアンドモチベーションの登録商標です。

■経営陣の主体性と組織改善の推進力を評価

「Nazuna様の受賞は、直近1年間のエンゲージメントスコアおよびその過程での取り組みが評価された結果です。

特に、組織改善に対する「経営のコミットメント」と「組織改善の自走」が顕著でした。

組織診断サーベイ後に経営陣およびマネジメント層が主体的に結果と向き合い、整理した内容を同社とディスカッションし、改善施策を推進されました。

こうした一つ一つの当事者意識とこだわりが、従業員エンゲージメントの向上につながっていると判断し、受賞とされました。」

■代表取締役 渡邊 龍一 メッセージ

前職時代に株式会社リンクアンドモチベーション様のダーウィン研修という若手向けの研修を受講しました。

それをきっかけに自分自身の意識が大きく変わり、それから約6年間お付き合いさせていただいています。

『最高の組織を作る』という目標を持ち続け、今回の受賞はその目標に一歩近づけた証と感じています。

まだ道半ばではありますが、このような栄誉ある賞をいただき大変光栄に思います。

同社は『2026年 宿泊業界の革命児になる』というビジョンを掲げています。

宿泊業界は全業界の中でも特に離職率が高く、他業界からの入職も少ないという課題を抱えています。

私たちは、最高のサービスは最高の組織から生まれると信じており、自らがその模範となることで業界全体に変革をもたらしたいと考えています。

今後も従業員と共に最高の組織づくりに取り組むとのことです。

