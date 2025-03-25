Da-iCE¡¦ME:I¡¦IS:SUE¤é¿·³ã¡ÖÊÆ¥Õ¥§¥¹¡×Á´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡õ¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/25¡Û5¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Da-iCE¡Ê¥À¥¤¥¹¡Ë¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IS:SUE¡Ê¥¤¥Ã¥·¥å¡Ë¤¬5·î24Æü¡¦25Æü¤Ë¹ñ±Ä±Û¸åµÖÎÍ¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤ª¤« ÊÆÉ´É¶¥Õ¥§¥¹ ¡Á²Ö²Ð¤È¿©¤È²»³Ú¤È¡Á 2025¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§ÊÆ¥Õ¥§¥¹¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£3·î25Æü¤Ë¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDa-iCE¡õME:I¤é¡ÖÊÆ¥Õ¥§¥¹¡×½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
1·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢DA PUMP¤äimase¡¢SHISHAMO¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3·î25Æü¤Ë¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó½Ð±é¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Da-iCE¡¢ME:I¤äÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¥Õ¥§¥¹½é¤Î³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤Î18ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼GYUBIN¡Ê¥®¥å¥Ó¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢NHK E¥Æ¥ì¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¥ª¥Õ¥í¤Ç¥·¥ç¡¼¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡£Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Á´¤Æ¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢ÊÆ¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¡¢GYUBIN¡¢ME:I¡¢¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¥ª¥Õ¥í¤Ç¥·¥ç¡¼¡ÊÁýÅÄÍüº»¡Ê4ÂåÌÜ¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢¥ª¥Õ¥í¥¹¥¡¼¡¢¥·¥å¥Ã¥·¥å½Ð±é¡Ë
IS:SUE¡¢Da-iCE¡¢MA55IVE THE RAMPAGE
¢¨Da-iCE¤Î½Ð±é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹©Æ£Âçµ±¤¬1·îËö¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿È¾·îÈÄ¼ê½Ñ¤Î²óÉü¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë
¡ã5¡¿24 DAY1¡ä
ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¿¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¡¿GYUBIN¡¿DA PUMP¡¿FUNKY MONKEY B¦«BY'S¡¿MAZZEL¡¿ME:I¡¿¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¥ª¥Õ¥í¤Ç¥·¥ç¡¼¡¿¤Ò¤Ê¤¿¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡Ë
¡ã5¡¿25 DAY2¡ä
IS:SUE¡¿imase¡¿SHISHAMO¡¿JUNNA¡¿Da-iCE¡¿MA55IVE THE RAMPAGE¡¿¥Þ¥ë¥·¥£¡¿wacci¡¿µ±³ð¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡ÖÊÆ¥Õ¥§¥¹¡×Á´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ø³«
1·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢DA PUMP¤äimase¡¢SHISHAMO¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3·î25Æü¤Ë¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó½Ð±é¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Da-iCE¡¢ME:I¤äÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¥Õ¥§¥¹½é¤Î³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤Î18ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼GYUBIN¡Ê¥®¥å¥Ó¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢NHK E¥Æ¥ì¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¥ª¥Õ¥í¤Ç¥·¥ç¡¼¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡£Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Á´¤Æ¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢ÊÆ¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡DAY1ÄÉ²ÃÈ¯É½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¡¢GYUBIN¡¢ME:I¡¢¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¥ª¥Õ¥í¤Ç¥·¥ç¡¼¡ÊÁýÅÄÍüº»¡Ê4ÂåÌÜ¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢¥ª¥Õ¥í¥¹¥¡¼¡¢¥·¥å¥Ã¥·¥å½Ð±é¡Ë
¢¡DAY2ÄÉ²ÃÈ¯É½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
IS:SUE¡¢Da-iCE¡¢MA55IVE THE RAMPAGE
¢¨Da-iCE¤Î½Ð±é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹©Æ£Âçµ±¤¬1·îËö¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿È¾·îÈÄ¼ê½Ñ¤Î²óÉü¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë
¢¡Á´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡ã5¡¿24 DAY1¡ä
ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¿¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¡¿GYUBIN¡¿DA PUMP¡¿FUNKY MONKEY B¦«BY'S¡¿MAZZEL¡¿ME:I¡¿¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¥ª¥Õ¥í¤Ç¥·¥ç¡¼¡¿¤Ò¤Ê¤¿¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡Ë
¡ã5¡¿25 DAY2¡ä
IS:SUE¡¿imase¡¿SHISHAMO¡¿JUNNA¡¿Da-iCE¡¿MA55IVE THE RAMPAGE¡¿¥Þ¥ë¥·¥£¡¿wacci¡¿µ±³ð¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û