¡ØBanG Dream! Ave Mujica¡ÙºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡¡¡È»Ë¾åºÇ¶¸¤Î¥Ð¥ó¥É¥¢¥Ë¥á¡É¤Ä¤¤¤Ë½ªËë¤Ø
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØBanG Dream! Ave Mujica¡ÙºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè13ÏÃ¡ÖPer asprera ad astra.¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§°¦Èþ¡ß¡Ø¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ù10Ç¯¤Îµ°À×¡¡¡Ö¹áÀ¡¤¬´¶¾ð¤ò³Ø¤Ö¤¿¤Ó¤Ë»ä¤ÎÉ½¸½¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ØBanG Dream! Ave Mujica¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥·¥íー¥É¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØBanG Dream!¡Ù¤ÎºÇ¿·¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡£2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØBanG Dream! It¡ÆsMyGO!!!!!¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£²ÈÄí´Ä¶¤¬Êø²õ¤·¤¿ËÀî¾Í»Ò¤¬²áµî¤òËº¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦Ave Mujica¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¸å¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¡¢º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Î·Ê¿§¡£¡Öµ¨Àá¤¬¡¢¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡Ä¡×¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤Ç¤Î³Æ¥¥ã¥é¤ÎÉ½¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë