ÍÓ¤Î½Ð»º¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥â¥Õ¥â¥ÕÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¡¡¡È¥Ð¥±¥ÄÍÓ¡É¤ÇÂÎ½ÅÂ¬Äê¤¬¿Íµ¤¡ªº£Ç¯¤¹¤Ç¤Ë12Æ¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÀéÍÕ¡¦¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ç½Õ¤ÎÉ÷Êª»í
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍÓ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª
ÀéÍÕ¡¦ÉÙÄÅ»Ô¤Î¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯2·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤ÆÍÓ¤Î½Ð»º¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢2025Ç¯¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÓ¤Ï1Ç¯¤Î¤¦¤Á½©¤ËÈË¿£¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï½Õ¤Ë¤«¤±¤ÆÃÂÀ¸¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë12Æ¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ½Å¤ò¥Ð¥±¥Ä¤ËÆþ¤ì¤ÆÂ¬Äê¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Ð¥±¥ÄÍÓ¡×¡£
4·î6Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¸ÂÄê¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Ë¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÓ¤Ë¤¼¤Ò²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©