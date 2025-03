【AM.45 Ver.LLEN Vorpal Bunny】 価格:27,262円 【AM.45】 価格:31,196円

DMM通販にて、トイガン「AM.45 Ver.LLEN Vorpal Bunny」と「AM.45」が販売再開している。価格は「AM.45 Ver.LLEN Vorpal Bunny」が27,262円、「AM.45」が31,196円。

本製品は、東京マルイがアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル オンライン」と公式コラボレーションした商品で、主人公のレンが愛用するハンドガン「AM.45」を、レンをイメージしたピンク色と、元のカラーリングであるブラックの2色で、ガスブローバックのトイガンにしたもの。

今回DMM通販にて本製品が販売再開しており、3月25日11時の地点で予約可能であることが確認できた。

なおDMM通販以外にも、「AM.45 Ver.LLEN Vorpal Bunny」に関してはAmazonで数は少ないが販売しているのも確認できた。

3月25日11時の販売状況

(C)時雨沢恵一/川原 礫 2021

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.