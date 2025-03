【東京マルイ再販情報:3月24日分】

東京マルイは3月24日、ガスブローバック3点を再販した。

今回再販されたのは、「ハイキャパシリーズ」に別売の「マイクロプロサイト」を装着できるようにしたD.O.Rもでるの「ハイキャパ D.O.R」(17,380円)やグロック・シリーズの第4世代を再現した「グロック17 Gen.4」(18,480円)など。

加えて、純国産のアサルトライフル「89式5.56mm小銃」にフォールディング(折りたたみ)ストックを装着した陸上自衛隊第1空挺団が採用するモデルのガスガン「89式5.56mm小銃〈折曲銃床型〉」(71,280円)も再販された。

「ハイキャパ D.O.R」詳細

「グロック17 Gen.4」詳細

「89式5.56mm小銃〈折曲銃床型〉」詳細

価格:17,380円 全長:220mm 銃身長:112mm 重量:839g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:31+1発(1発は本体に装填した場合)価格:18,480円 全長:202mm 銃身長:97mm 重量:709g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:25+1発(1発は本体に装填した場合)価格:71,280円 全長:670mm/916mm(ストック展開時) 銃身長:250mm 重量:3,900g(空のマガジン、バイポッド含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:20+1発(1発は本体に装填した場合)

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.