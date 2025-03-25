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¡Ö89¼°5.56mm¾®½Æ¡ÒÀÞ¶Ê½Æ¾²·¿¡Ó¡×¾ÜºÙ²Á³Ê¡§71,280±ß Á´Ä¹¡§670mm/916mm¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯Å¸³«»þ¡Ë ½Æ¿ÈÄ¹¡§250mm ½ÅÎÌ¡§3,900g¡Ê¶õ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¥Ð¥¤¥Ý¥Ã¥É´Þ¤à¡Ë ÃÆ´Ý¡§6mm BB¡Ê0.2～0.25g¡Ë Æ°ÎÏ¸»¡§ÀìÍÑ¥¬¥¹ ÁõÃÆ¿ô¡§20¡Ü1È¯¡Ê1È¯¤ÏËÜÂÎ¤ËÁõÅ¶¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
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