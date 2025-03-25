¹Ã»Ò±à¤ÎÏÃÂê¤µ¤é¤Ã¤¿¥«¥¿¥«¥Ê9Ê¸»ú¡Ä¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä8¶¯¤Ê¤é¤º¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¡×¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯
¡¡¢¡ÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ2²óÀï¡¡¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä4¡½9ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡Ê25Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÁÏÉô4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê²Æì¡Ë¤Î½é¤Î8¶¯¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¤ËÊ»»¦¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓµ×¹âñ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3²ó¤Ë1¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤ÎÊ¡ËÜÎ°°Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¬4¼ºÅÀ¡£¥¤¡¼¥Þ¥óÎ°³¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬4°ÂÂÇ¤ÈÌöÆ°¤·¡¢½ªÈ×¤ËÂ¤òÍí¤á¤ÆÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢4²ó¤Þ¤Ç¤Ç8¼ºÅÀ¤ÈÁ°È¾¤Î¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ4ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤ËÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Â¤ò»È¤¤Áê¼ê¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê7²ó¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò»î¤ß¤ë¤Ê¤É²Ì´º¤Ê¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¡×¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤·¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£