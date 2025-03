·Ü¤ÈÆÚ¤Î»Ý¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ç»¸ü¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥¹¡¼¥×¤¬ÀäÉÊ¡ª Ë¢·Ï¥é¡¼¥á¥ó¿Íµ¤Å¹½Ð¿È¤ÎÅ¹¼ç¤¬ÆÈÎ©¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÂçºå¡¦Ã¸Ï©¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は泡系ラーメンの人気店で店主を務めてきた料理人が独立オープンした店。濃厚でクリーミーな鶏豚白湯スープが絶品と大阪のラーメンファンの注目を集めています。

麺処 山城(大阪・淡路)

2024年11月29日、大阪・淡路に「麺処 山城(やまき)」がオープンしました。名店の系譜を受け継ぐラーメンが絶品と早くも行列ができています。

店舗外観。食券機は店舗の外にあります 出典:Bob Leeさん

店主の山下さんは、1駅隣の上新庄にある泡系ラーメンの人気店「ラーメン家 あかぎ」出身。「あかぎ」の店主は、大阪でいくつもの人気ラーメン店主を輩出した名店「麺や輝」で修業後、独立して開店。エスプーマ系の鶏白湯ラーメンが名物で、その人気は全国レベルで行列が絶えない人気店です。

山下さんは「麺や輝」で修業をスタートした後その「あかぎ」に入店し、4年ほど店長を務めました。そして、満を持して独立し「山城」を開店しました。

側面も大きなガラス窓のドアになっており、明るい雰囲気の店内です 出典:す〜さん!さん

「山城」があるのは、いくつもの路線が乗り入れ、にぎわう阪急電鉄・淡路駅を出てすぐの場所。「麺や輝」淡路店の跡地で、大阪のラーメンの名店の系譜を受け継ぐラーメン店にふさわしい立地です。

店内はカウンター席9席のみ。壁面は黒、カウンターはダークブラウンとなっており、こぢんまりしていながら、モダンで落ち着いた雰囲気があります。

「鶏豚しょうゆラーメン」950円 出典:とよつねさん

イチオシのメニューは「鶏豚しょうゆラーメン」。鶏と豚からじっくり旨みを出した濃厚スープに、丸みのある醤油タレを合わせています。「あかぎ」は鶏だしスープ、「輝」が豚骨スープですから、2つのおいしさを合わせたようなオリジナルスープです。

「鶏豚しおラーメン」950円 出典:kakeru٩( ᐛ )وさん

スープの仕上げにはハンドブレンダーでスープをエスプーマ状にかくはん。まるでポタージュスープのようにクリーミーでまろやかな口当たりがたまりません。

このクリーミースープを使ったラーメンは塩タレを合わせた「鶏豚しおラーメン」もあります。肉の旨みをキレのある塩味で引き立て、こちらも人気メニューになっています。

左:「特製鶏豚しょうゆラーメン」1,300円、右:「高菜ごはん」150円 出典:す〜さん!さん

麺は「あかぎ」店主が立ち上げた「ツキノカミ製麺所」の特製麺。北海道産小麦粉と、つけ麺専用粉「傾奇者(かぶきもの)」を合わせた粉を使った、ツルッとした食感で喉ごしの良い中太ストレート麺。クリーミーなスープとよく合います。

トッピングは豚肩のレアチャーシューと豚バラチャーシューの2種類のチャーシューに、刻みネギ、刻み紫たまねぎ。「特製」では、チャーシューの数が増え、味玉が追加されます。

「鶏豚魚介つけ麺 麺200g」1,100円 出典:シナさん

メニューは他に「鶏豚魚介つけ麺」があり、こちらも人気。鶏豚の濃厚スープに魚介からとっただしを合わせたつけ汁は濃厚でとろみがあります。つけ麺の量は200g、250g、300gから選べ、もっちりとしたストレート太麺は、小麦の風味が豊かで、濃厚なつけ汁に負けないおいしさがあります。テーブルには黒コショウ、一味唐辛子、柚子コショウが備え付けられていて、味変を楽しむこともできます。

「輝」「あかぎ」と名店のDNAを受け継ぐ「山城」。その系譜にふさわしい人気店として長くラーメンファンに愛される店になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「特製鶏豚しょうゆラーメン」1,300円 出典:Oldmanさん

『クリーミーなスープに

麺もモチっとしてコシもあって美味しかった

後半クリーミーさ故に飽きがくるので

辛くしてみたりの味変もしつつ

美味しく頂きました。

醤油好きやから醤油にしたけど

この感じは塩の方が美味しいのかも

次の来店時は

塩をたべてみよう』(えつご⑅︎◡̈︎*さん)

「特製鶏豚塩ラーメン」1,300円 出典:K.たつさん

『特製鶏豚塩ラーメン、1300円

白ごはん、150円

鶏豚白湯ベースの塩味のスープ!見るからにクリーミー!円やかでコクのある味わい!いい塩梅でジューシー!少し太めのストレート麺はスープとの絡みが抜群!スープの甘味が絡んで旨味たっぷり!具はチャーシュー、メンマ、味玉、タマネギ、ネギなど!チャーシューは肩ロースとバラ肉の2種類!メンマは短くて太めのもの噛み締めると少し甘くてジューシー!味玉は半熟でタレの染み込み具合が抜群!クリーミーでジューシーなスープは白ごはんと相性抜群です!

塩が好みかなって思って注文しましたが、醤油も気になったので再訪したいです!ごちそうさまでした』(K.たつさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆麺処 山城住所 : 大阪府大阪市東淀川区淡路4-8-15TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

