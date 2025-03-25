¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡ØAve Mujica¡ÙºÇ½ªÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡¡¡È¿À²ó¡É³ÎÄê¤Î¥½¥í¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È5ÅÀ²ò¶Ø
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØBanG Dream¡ª Ave Mujica¡Ù¡Ê¥¢¥Ë¥á¥à¥¸¥«¡ËÂè13ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ï27Æü¤ËTOKYO MX¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤±¤§ºÇ½ª²ó¡ª¿À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÀî¾Í»Ò¡¡¡ØAve Mujica¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È
¡¡ºÇ½ªÏÃ¡ÖPer asprera ad astra.¡×¤Ï¡¢Èà½÷Ã£¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¡¢º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Î·Ê¿§¡£¡Öµ¨Àá¤¬¡¢¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡Âè12ÏÃ¤Ï¡¢Ave MujicaºÆ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤ÆËÀî¾Í»Ò¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤¬¿À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅ¸³«µÞ¤¹¤®¤ÆÊÑ¤Ê¾Ð¤¤¤Ç¤¿¡×¡Ö¥Ð¥ó¥É¥¢¥Ë¥á¤Ç»ä¤Ï¿À¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤¤¤¤½Ð¤¹¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ó¤«¤³¤ì¤À¤±¤À¤íw¡×¡Ö¥¦¥ª¥ª¥ª¥ª¥ª¥ª¥ª¥ª¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÍè½µ¿À²ó³ÎÄê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç¿À¤Ë¤Ê¤ë½÷ºÇ¹â¡¢ºÇ¹â¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö¿®¶Ä¤·¤Þ¤¹¤ï¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¡£
X¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¥¢¥Ë¥á¥à¥¸¥«¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ËÀî¾Í»Ò¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾·¤Æþ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦Ave Mujica¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ê¤É¡¢¾¦¶ÈÅª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£±¿Ì¿¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤â¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²È¤â¼º¤Ã¤¿¾¯½÷¡£Èà½÷¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÂ¾¿Í¤Î°ìÀ¸¤òÇØÉé¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡£²áµî¤âÁÇ´é¤â²¾ÌÌ¤ÇÊ¤¤¤±£¤·¡¢´°àú¤ÊÈ¢Äí¤Ë¹ß¤êÎ©¤ÄÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤±¤§ºÇ½ª²ó¡ª¿À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÀî¾Í»Ò¡¡¡ØAve Mujica¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È
¡¡ºÇ½ªÏÃ¡ÖPer asprera ad astra.¡×¤Ï¡¢Èà½÷Ã£¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¡¢º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Î·Ê¿§¡£¡Öµ¨Àá¤¬¡¢¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡Âè12ÏÃ¤Ï¡¢Ave MujicaºÆ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤ÆËÀî¾Í»Ò¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤¬¿À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅ¸³«µÞ¤¹¤®¤ÆÊÑ¤Ê¾Ð¤¤¤Ç¤¿¡×¡Ö¥Ð¥ó¥É¥¢¥Ë¥á¤Ç»ä¤Ï¿À¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤¤¤¤½Ð¤¹¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ó¤«¤³¤ì¤À¤±¤À¤íw¡×¡Ö¥¦¥ª¥ª¥ª¥ª¥ª¥ª¥ª¥ª¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÍè½µ¿À²ó³ÎÄê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç¿À¤Ë¤Ê¤ë½÷ºÇ¹â¡¢ºÇ¹â¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö¿®¶Ä¤·¤Þ¤¹¤ï¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ËÀî¾Í»Ò¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾·¤Æþ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦Ave Mujica¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ê¤É¡¢¾¦¶ÈÅª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£±¿Ì¿¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤â¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²È¤â¼º¤Ã¤¿¾¯½÷¡£Èà½÷¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÂ¾¿Í¤Î°ìÀ¸¤òÇØÉé¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡£²áµî¤âÁÇ´é¤â²¾ÌÌ¤ÇÊ¤¤¤±£¤·¡¢´°àú¤ÊÈ¢Äí¤Ë¹ß¤êÎ©¤ÄÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£