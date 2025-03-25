½Õ¤ÎË¬¤ì¡Ä¤À¤±¤É¡Ö²Æ¤ÎÌ£³Ð¡×¤â½àÈ÷ËüÃ¼¡¡´Å¤¯»õ¤´¤¿¤¨¤¢¤ë¥¹¥¤¥«¤Î½Ð²Ù¤¬ËÜ³Ê²½¡¡·§ËÜ¡¡¡¡
ºù¤Î³«²Ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤â½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢²Æ¤ÎÌ£³Ð¡¢¥¹¥¤¥«¤Î½Ð²Ù¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½Õ¤ÎË¬¤ì¡Ä¤À¤±¤É¡Ö²Æ¤ÎÌ£³Ð¡×¤â½àÈ÷ËüÃ¼¡¡´Å¤¯»õ¤´¤¿¤¨¤¢¤ë¥¹¥¤¥«¤Î½Ð²Ù¤¬ËÜ³Ê²½¡¡·§ËÜ¡¡¡¡
·§ËÜ¸©¹ç»Ö»Ô¤Ë¤¢¤ëJAµÆÃÓ¤ÎÁª²Ì¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ã°Àº¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥¹¥¤¥«¤¬¼¡¡¹¤È»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAµÆÃÓ¤Î¡Ö¤¹¤¤¤«Éô²ñ¡×¤Ç¤Ï54¸Í¤ÎÇÀ²È¤¬Ìó70¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ç¥¹¥¤¥«¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Î¤¿¤áÄê´üÅª¤ËººÄê²ñ¤ò³«¤¡¢Ì£¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é½Ð²Ù»þ´ü¤Ê¤É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¥¹¥¤¥«¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤µ¤¸õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¦¥¹¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ê¤É¤òÅ°Äì¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅüÅÙ12ÅÙÄøÅÙ¤Î´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
JAµÆÃÓ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¹¥¤¥«¤Ï¸©Æâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ØÅì¤ä´ØÀ¾¤Ë¤â½Ð²Ù¤µ¤ì¡¢6·î²¼½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÌó36Ëü¶Ì¡¢2400¥È¥ó¤Î½Ð²Ù¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£