¡ÚONE¡Û³¤¿Í¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤â¡Ä¡×¡¡Âç²ñÁ°¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼êÂÐ±þ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È¤Ï¡©
¡¡¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE¡¡Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖONE172¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈSB¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡É³¤¿Í¡ÊTEAM¡¡F.O.D¡ËVS½éÂåK¡½1¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥Þ¥é¥Ã¥È¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¡Ê¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡Ë¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¸å¤Î¥Á¥ã¥È¥ê¡¦¥·¥Ã¥È¥è¡¼¥È¥óCEO¤ÎÈ¯¸À´Þ¤á¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¡ÖONE172¡×Á°Æü·×ÎÌ¤Ë¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤Ï»Ñ¤ò¸½¤µ¤º·×ÎÌ¼ºÇÔ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥¦¥¨¥¤¥È¸ò¾Ä¤âÉÔÀ®Î©¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¤Î²ñ¸«¤Çº£²ó¤Î»î¹çÃæ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥ã¥È¥êCEO¤Ï¡Ö¤â¤·Âç¤¤¤ÂÎ½Åº¹¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤â»î¹ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï300¥°¥é¥à¤À¡£Àï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀï¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶²¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀï¤ï¤Ê¤¤Æ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤ï¤º¤«¤Êº¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀï¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£³¤¿Í¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼Á´Éô¤â¤é¤Ã¤¿¡£5¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Î°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¡£¤Ç¤â300¥°¥é¥à¤À¤±¡ª³¤¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤Ù¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë³¤¿Í¤¬È¿±þ¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤Î¿ÍËÜµ¤¤«¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¤òµ¿¤Ã¤¿¡£¡Ö·×ÎÌ¤ËÍè¤Ê¤¯¤ÆÆ¨¤²¤¿¤Î¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤ç¡£²¶¤Ï1¥ß¥ê¤âÆ¨¤²¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÄÂÎ´Þ¤áÂÐÀïÁê¼êÂ¦¤âÂÐ±þ°²á¤®¤ë¡£»î¹ç¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¡×¤ÈÃÄÂÎ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉÔËþ¤âµ¤·¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤¹¤ëÁ°¤«¤é¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¡£¿§¡¹²æËý¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤±¤É¤µ¤¹¤¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤»ö¤È°¤¤»ö¤¢¤ë¤¾¡£¼Õ¤ì¡×¤È¼Õºá¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡³¤¿Í¤Ï19Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¡Ê°Ï¤ß¼èºà¡Ë¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ONE¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡È¤â¤Ã¤È½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡É¡ª¤ÈÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ê¤é»þº¹¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÂçºå¤«¤éÅìµþ¤ËÍè¤Æ´·¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÂÎ½Å¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢Ä´À°¤¹¤ëÊý¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÇ¶¯¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤Î·×ÎÌ¼ºÇÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£